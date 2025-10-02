Vajillas de Zara Home y El Corte Inglés a precio de ganga: este es el mercadillo al que todos van a comprar artículos para el hogar

Vajillas al completo de Zara Home, El Corte Inglés, H&M o Cristina Oria a precio de saldo. Eso es lo que podrás comprar en la localidad portuguesa de Elvas, en la frontera con España, a la que todo el mundo va a comprar a un mercadillo artículos para la casa. Se trata de la feria de la loza, también llamada feria de San Mateo.

Famosa por sus murallas

Elvas es una preciosa ciudad de Portugal, situada en el distrito de Portalegre, en la región de Alentejo, de algo más de 16.000 habitantes. Se encuentra a 200 kilómetros de Lisboa y está muy cerca (a solo 10) de Badajoz ciudad. Elvas es famosa por sus murallas. De hecho, alberga la mayor colección de fortificaciones del mundo, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2012.

En septiembre

Una buena ocasión para visitar Elvas es en septiembre, coincidiendo con su feria de la loza. La última edición, la de 2025, tuvo lugar entre el 19 y el 28 de septiembre. Durante diez días, esta localidad portuguesa se convierte en la capital mundial de los platos y las tazas, que vende a precios de chollo.

La mayoría de los puestos son de vajilla hecha en Portugal, pero en el famoso mercadillo también se venden productos excedentes de colecciones pasadas de las principales marcas españolas especializadas en el hogar y la decoración. Es el caso de Zara Home, de El Corte Inglés, de H&M o incluso de Cristina Oria. En la feria también tienen cabida las piezas que no han pasado el control de calidad o que presentan alguna tara. De ahí que los precios sean realmente increíbles.

No faltan las sábanas y las toallas

A estos puestos se unen otros que trabajan las fibras naturales y los muebles hechos a mano, con unos costes igualmente de risa. Asimismo, en la feria de loza de Elvas encontrarás ropa de cama y, cómo no, toallas. Toallas portuguesas de una calidad diez.