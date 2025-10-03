Ikea cambia todos los baños con una estantería de bambú que puede con la humedad

El cuarto de baño suele ser el espacio más reducido de la casa. Y lo menos que se puede decir es que la falta de espacio dificulta mucho su distribución. IKEA lo sabe bien y quiere ayudarte.

Entre la falta de espacio para guardar cosas y la acumulación de objetos cotidianos, el cuarto de baño puede desordenarse rápidamente. Para remediar este problema, IKEA ha decidido ofrecer una solución elegante y funcional.

La firma ha sacado a la venta estanterías de bambú especialmente diseñadas para organizar el cuarto de baño y darle un estilo natural y relajante. Con la serie RÅGRUND, IKEA aporta un toque de modernidad combinado con la calidez del bambú.

Este material, conocido por su robustez y resistencia a la humedad, es ideal para un entorno en el que el agua y el vapor están siempre presentes. Además de sus cualidades prácticas, aporta un ambiente zen y natural.

Estas estanterías convierten el cuarto de baño en un auténtico remanso de paz. La primera pieza estrella de esta serie es la estantería alta. IKEA ha diseñado un mueble vertical con siete estantes. Los espacios inferiores, más grandes, se han creado para guardar toallas y accesorios voluminosos.

Las zonas superiores, por su parte, están más juntas. Ofrecen un espacio de almacenamiento perfecto para cosméticos, perfumes y pequeños productos de cuidado personal. Este diseño jerárquico permite mantener cada objeto en su sitio sin esfuerzo. Con su estructura de bambú barnizado, la estantería combina resistencia y elegancia. Se integra armoniosamente en cualquier estilo de decoración. La versión baja de la serie RÅGRUND seduce por su formato compacto y su diseño equilibrado.

Cuenta con cuatro estantes rectangulares. Es una estantería ideal para exponer toallas dobladas, cestas de almacenamiento o productos de belleza. Su aspecto sencillo y su material natural la convierten en una pieza versátil que encaja tanto en un cuarto de baño pequeño como en una habitación más espaciosa.

Como todas las creaciones de esta colección, está recubierta con un barniz protector que prolonga su vida útil a pesar de la humedad. Para espacios reducidos, IKEA también ha diseñado una estantería esquinera de bambú.

Su diseño triangular aprovecha a la perfección las esquinas que suelen quedar sin utilizar. De este modo, se maximiza cada centímetro cuadrado disponible. Con sus líneas sobrias y su tamaño compacto, esta versión encaja fácilmente en cualquier cuarto de baño.

Además, ofrece un espacio de almacenamiento adicional. Ilustra a la perfección la filosofía de la marca escandinava, es decir, combinar funcionalidad y estética, incluso en los entornos más limitados. La ventaja de estas estanterías IKEA no solo radica en su practicidad. De hecho, hay que tener en cuenta que tienen la capacidad de transformar el ambiente de una habitación. El bambú aporta un toque natural, suaviza el espacio y crea una atmósfera relajante.

Al adoptar este tipo de mobiliario, el cuarto de baño deja de ser un simple espacio funcional. De hecho, se convierte en un lugar de relajación donde reina la serenidad. La facilidad de mantenimiento es otra ventaja.

Las estanterías de bambú se limpian rápidamente con un paño húmedo. Esto evita la formación de manchas o depósitos relacionados con la humedad. Esta simplicidad también refuerza su lado práctico. Esto es esencial en una habitación donde a menudo falta tiempo.