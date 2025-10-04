Ni disfraz ni máscara: las tiendas se inundan de un producto para Halloween (y ahora tiene descuento)

Aún quedan varias semanas para Halloween, pero los supermercados, tiendas y comercios ya se están preparando para una de sus campañas de venta señaladas cada año en el calendario. No pueden faltar las grandes cadenas, como Lidl, que para calentar ya Halloween ha lanzado una campaña al más puro estilo de la casa, con descuentos y ofertas como protagonistas.

Pero, más allá de los clásicos disfraces y de las tan manidas máscaras, asoman con fuerza para este año los pijamas caracterizados. No son un disfraz al uso, pues uno no se va a la cama con el disfraz puesto (al menos, en condiciones normales...), pero parece que cogen fuerza y tiendas como Lidl son conscientes de ello.

De hecho, en su campaña de descuentos para Halloween, la cadena alemana de supermercados tiene una fuerte presencia de estos pijamas, al igual que de elementos luminosos y decorativos para los hogares, otra de las modas cada vez más extendida de cara a la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre.

Análisis de las ofertas para Halloween

Lidl despliega en su sección Halloween una oferta variada que abarca disfraces, pijamas temáticos, elementos decorativos LED, accesorios luminosos y sets especiales para tallar calabazas. Por ejemplo, el pijama infantil de Halloween aparece a 5,49 €. También se oferta un disfraz de esqueleto júnior con estampado que “brilla en la oscuridad”, con un descuento del -37 %, pasando de 7,99 € a 4,99 €.

Otro tipo de productos interesantes son los accesorios decorativos: hay guirnaldas LED para Halloween por 3,49 €, y una calavera LED iluminada para interiores a 6,99 €. También aparece un proyector LED con motivos intercambiables para interiores y exteriores por 14,99 €, que es una oferta que podría reportar un gran valor si se usa para ambientar espacios amplios.

En decoración más económica, Lidl ofrece un felpudo Halloween 40 × 60 cm por 1,99 €, y un set de tallado de calabazas por 3,99 €. También hay una guirnalda LED económica (funciona con pilas) por 3,49 €. Estos productos más modestos pueden suponer ahorros significativos frente a decoraciones más elaboradas o personalizadas del mercado “premium”.

Algunas de las ofertas más llamativas

Disfraz de esqueleto júnior con estampado luminiscente (-37 %) pasa a 4,99 € — tiene buen descuento relativo y atractivo visual. Proyector LED con motivos intercambiables a 14,99 € — aunque no barato, permite ambientar un espacio grande sin necesidad de múltiples lámparas. Felpudo Halloween a 1,99 € — es un elemento decorativo esencial y barato, ideal para quienes quieren ambientar sin gastar mucho.

En cuanto al ahorro, los mayores márgenes de descuento están en disfraces con porcentajes altos (como el esqueleto) y en decoración acrílica con rebajas del 29 %. Un ejemplo: decoración acrílica de Halloween rebajada del precio original (11,99 €) a 8,49 €.

Un punto a tener en cuenta: muchas de estas ofertas aplican para “compra online” o “en tienda”, lo que puede variar su disponibilidad según la tienda local. Lidl señala que los precios mostrados son válidos para la tienda seleccionada, lo que sugiere que algunas ofertas pueden cambiar en función de la ubicación geográfica. (Lidl)