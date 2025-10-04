Ikea te invita a despedirte de las baldas de la nevera con un organizador que conserva mejor los alimentos y ordena el frigorífico

¿Tu frigorífico está desorganizado? Se acabaron los yogures olvidados en el fondo. Ikea presenta un ingenioso accesorio que te permite verlo todo de un vistazo y mantener tu frigorífico perfectamente ordenado.

En esta época en la que los precios no dejan de subir en numerosos establecimientos, Ikea sigue seduciendo gracias a una promesa sencilla: hacer que el diseño sea accesible para todos.Producción a gran escala, materiales asequibles pero duraderos y muebles en kit para montar uno mismo... Todo está pensado para limitar los costes sin sacrificar el estilo. La empresa de muebles sigue siendo una referencia ineludible para todos aquellos que aman la decoración y las soluciones prácticas para vivir bien en casa.

Este otoño, Ikea redobla su creatividad para dar un aire fresco a nuestros interiores. Es el momento ideal para rediseñar tu hogar antes del invierno y crear un ambiente más acogedor. Tanto si te estás mudando como si simplemente buscas renovar tu hogar, la firma sueca es el lugar ideal para inspirarte.

Sentirse bien en casa empieza por un hogar que se parezca a nosotros. Gracias a sus precios asequibles, la marca escandinava te permite amueblar cada espacio para crear un entorno que refleje tu personalidad. Un entorno agradable para vivir es también aquel en el que todo está en su sitio. Diseñadas para optimizar la organización del frigorífico, las cajas de la gama KLIPPKAKTUS le cambiarán la vida. Su plástico transparente permite ver su contenido de un solo vistazo. Herméticas, conservan la frescura de frutas, verduras, quesos y otros productos envasados.

También tienen una tapa que permite contener los olores y evita que se filtre la humedad. Apilables y, en algunos casos, equipadas con rieles deslizantes y ventosas, estas cajas facilitan la gestión de las existencias.

Disponible en varios formatos y tamaños, esta gama también cuenta con una bandeja giratoria. Esta facilita el acceso a las botellas y tarros, sin necesidad de mover todo lo que hay en la despensa. Una auténtica innovación de Ikea que facilitará el acceso a tus alimentos.

Compatibles con la mayoría de los frigoríficos, estos recipientes también tienen la ventaja de estar fabricados en plástico PET. Se trata de un material ligero, pero al mismo tiempo sólido y resistente a los golpes, reciclable y que garantiza un alto nivel de seguridad alimentaria.

Estas cajas, diseñadas por Willy Chong para Ikea, pueden limpiarse regularmente para limitar el riesgo de contaminación.

Probados y aprobados por la gran mayoría de los clientes, estos prácticos accesorios para tu frigorífico están disponibles a un precio que oscila entre 2,99 euros y 9,99 euros Disponibles online o directamente en tus tiendas Ikea, estos recipientes para alimentos son una solución práctica para limitar tanto la proliferación de bacterias como el desperdicio.