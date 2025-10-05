Todos los detalles (y uno muy especial) de la línea de Ikea que ha revolucionado las cocinas: ten en cuenta esto para tu presupuesto

La reforma o construcción de una cocina supone siempre un gran quebradero de cabeza. Es una de las estancias fundamentales de una casa. Y, además, se trata de una de las que más inversión requiere. No solo por la obra en sí, sino también por las particularidades de su mobiliario y sus electrodomésticos.

La archiconocida cadena sueca Ikea lleva tiempo apostando por esta línea de negocio. Y está dispuesta a revolucionar el mundo de las cocinas. Para ello apuesta, una vez más, por tratar de reducir precios, pero manteniéndose a la vanguardia con un diseño moderno.

Una línea de cocinas revolucionaria

Se trata de la línea Knoxhult de Ikea, que propone una solución de cocina modular pensada para quienes buscan funcionalidad con una inversión controlada. En su página oficial, IKEA describe que ya ofrece combinaciones de muebles, encimeras, estantes, cajones, fregadero y sifón preconfigurados, de modo que el cliente solo tenga que preocuparse por añadir el grifo y los electrodomésticos para empezar a usarla.

Una de las grandes ventajas de Knoxhult es su claridad en precios y configuraciones. Por ejemplo, una de las composiciones mostradas —cocina en blanco de 220 × 61 × 220 cm— aparece con un precio de 281 euros en la versión estándar (sin incluir grifo, tiradores ni iluminación). Otra cocina más compacta, de 180 × 61 × 220 cm, figura con un precio de 193 euros en su configuración básica. Estos precios hacen que Knoxhultsea una opción competitiva frente a cocinas más complejas o a medida. Y desde luego mucho más ecónomica.

Concepto práctico

La practicidad es otro atributo fundamental del sistema Knoxhult. Sus módulos están diseñados para combinarse con facilidad, con frentes y encimeras coordinados para evitar conflictos estéticos. Además, Ikea acentúa que los muebles son fáciles de montar, resistentes (resistentes a arañazos) y sencillos de limpiar, aptos para el uso diario.

Un detalle importante: en muchas composiciones, el fregadero, el grifo, los electrodomésticos, los pomos o tiradores y la iluminación se venden por separado, lo que puede hacer que el precio final suba según las opciones que el cliente elija. No es, para nada, un detalle baladí. Sino que es un detalle importante de cara al presupuesto final de la cocina.

Finalmente, Ikea ofrece garantía: los productos de la gama Knoxhult cuentan con 5 años de garantía, lo que aporta cierta seguridad para el usuario frente al desgaste o fallos estructurales dentro de ese periodo.