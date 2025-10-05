Lidl se despide de la tabla de planchar con su plancha portátil que puedes usar con la camisa colgada (y llevar dónde quieras)

Desde el inicio del nuevo curso escolar, Lidl ha multiplicado las iniciativas para apoyar todos los presupuestos y el poder adquisitivo de los más modestos. En esta época del año, en la que aumentan los gastos energéticos y se avecinan los preparativos para las fiestas de fin de año, la cadena intensifica sus esfuerzos. Con una lluvia de ofertas y precios muy ajustados, todo el mundo puede esperar recuperar un poco de oxígeno en sus finanzas, sin dejar de darse un capricho. Ya sea para las compras diarias o para darse un gusto sin sentirse culpable, el supermercado de descuento se posiciona como un aliado de elección.

Conocida por sus bajos precios, la marca alemana sabe cómo combatir la subida de los precios. Lidl claramente no ha esperado a la crisis para ofrecer buenas ofertas a sus clientes. Y este otoño no es una excepción.

Ya sea para cuidarse a sí mismo, a su hogar o para disfrutar mejor de la temporada, la cadena de descuento destaca en todos los ámbitos. En la página web de la marca, encontrará cientos de productos a precios reducidos para satisfacer todas sus necesidades. Ahora que las temperaturas están bajando considerablemente, quizá sea el momento adecuado para echar un vistazo a tu armario. Si ves que te faltan prendas adecuadas para el clima actual, Lidl te ofrece una selección a precios interesantes.

Pero eso no es todo. En esta cadena también encontrarás productos adecuados y soluciones para cuidarla a diario. Cuando nos gusta llevar nuestras prendas favoritas, normalmente preferimos que no tengan arrugas. Sin embargo, planchar la ropa de forma profesional no está al alcance de todo el mundo. A menos que tengas este vaporizador de mano de Silvercrest. Se trata, en efecto, del arma moderna contra las arrugas de tus camisas y pantalones. Te permite aligerar considerablemente la pesada tarea de planchar. Fácil de manejar, este aparato del tamaño de una plancha de pelo permite alisar rápidamente y sin esfuerzo la ropa. Difunde una fina niebla de vapor en posición vertical, ideal para alisar directamente los tejidos colgados.

Lidl / Lidl

Su cable extralargo ofrece una gran libertad de movimientos y hace que su uso sea aún más cómodo. Además, este modelo que ofrece Lidl está equipado con un cabezal con cepillo, lo que resulta útil para tejidos más gruesos, como vaqueros o chaquetas de terciopelo.

El llenado es sencillo gracias a un depósito extraíble de 70 ml, y la seguridad está garantizada. Una luz indicadora señala la fase de calentamiento y el aparato se apaga automáticamente tras unos 15 minutos de inactividad. Una verdadera ventaja en términos de seguridad para hogares con niños o animales.

Otra ventaja: su tamaño. Fácil de guardar en un bolso o una maleta de viaje, este vaporizador de 1000 W de potencia te acompañará en todos tus desplazamientos. En la oficina, en el tren, en el avión o en el coche... No te separes de él para lucir siempre un aspecto fresco e impecable.

Listo para usar en 60 segundos, este artículo de Silvercrest, aclamado por los usuarios por su eficacia, se considera un auténtico «ahorro de tiempo». Y todo ello por solo 16,99 euros