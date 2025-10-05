Las dos líneas de Ikea que inundan cocinas de todo el mundo: las claves para saber cuál elegir
Knoxhult y Metod constituyen dos opciones populares, pero ampliamente diferenciadas
No hay campo en el mundo de la decoración y el hogar que se le escape al gigante sueco Ikea. O casi ninguno. Y las cocinas no son una excepción. Las líneas de la cadena para esta estancia fundamental de un hogar se han ido diversificando. Y siempre hay dudas por cual optar.
Como guía de ayuda para quienes se están planteando reformar o diseñar una nueva cocina, esta comparativa entre dos de las líneas más populares de Ikea -KNOXHULT y METOD- puede servir de referencia para disipar dudas. Aunque en la decisión final siempre hay cuestiones que dependen de cada caso, como el tamaño y disposición de la habitación donde se va a habilitar la cocina o, como no, los gustos personales de cada uno.
Sin embargo, se trata de dos conceptos ampliamente diferenciados y conocer esas diferencias resulta clave para saber cuál de estas dos populares opciones de Ikea se ajustan más a las circunstancias de cada cual.
El diseño
KNOXHULT es la opción “simplificada” de cocina modular de IKEA: se presenta con composiciones ya definidas con módulos básicos, frentes y encimeras integradas para facilitar que el cliente monte su cocina de forma rápida y más económica. Por su parte, METOD es el sistema modular “completo” de IKEA, pensado para configuraciones más personalizadas y con más libertad de elección en módulos, tamaños y acabados. Además, METOD tiene 25 años de garantía para su sistema, lo que refuerza su carácter de solución más duradera.
Precios y costes
Una de las diferencias más notables está en el precio. Las composiciones KNOXHULT promocionadas en la web española de Ikea muestran valores del orden de 249 euros para una cocina de 180 × 61 × 220 cm y 298 euros para una de 220 × 61 × 220 cm, lo que la sitúa como opción económica para cocinas sencillas.
En cambio, las opciones prediseñadas del sistema METOD ya arrancan mucho más altas: por ejemplo, una cocina METOD de 170 × 60 × 227 cm figura con un precio de 655,50 euros en la web de IKEA España.
Esto indica que, mientras KNOXHULT busca atender proyectos limitados dentro de un presupuesto ajustado, METOD se orienta a quienes necesitan más flexibilidad y están dispuestos a invertir más.
Flexibilidad y personalización
KNOXHULT ofrece combinaciones modulares limitadas y está pensado para soluciones rápidas y funcionales. Al elegirla, asumes que muchas partes ya vienen predefinidas y que las variaciones posibles son menores.
En cambio, METOD permite una personalización avanzada: multitud de módulos, múltiples acabados, integración de electrodomésticos, variantes de encimeras, distribución interior, esquinas especiales, entre otros. Esto ofrece una ventaja grande cuando tu cocina necesita ajustes particulares (esquinas, rincones, alzados, huecos irregulares).
Ventajas y desventajas comparadas
Ventajas de KNOXHULT
- Precio asequible para soluciones básicas
- Montaje más sencillo y rápido
- Ideal para cocinas pequeñas, estudios o instalaciones temporales
Desventajas de KNOXHULT
- Menos opciones de personalización
- Componentes básicos, muchos elementos (grifo, tiradores, iluminación) se adquieren por separado
- No está pensado para grandes proyectos a medida
Ventajas de METOD
- Gran flexibilidad y modularidad
- Diseño más sofisticado y adaptado a necesidades particulares
- Garantía prolongada y componentes compatibles con múltiples módulos
Desventajas de METOD
- Precio significativamente más alto
- Requiere más planificación, medidas exactas y posiblemente trabajos adicionales de ajuste
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Lluvia de fondos europeos para Oviedo: el Ayuntamiento logra 8,4 millones de la UE para 'transformar la ciudad' con estas obras
- Fallece un hombre de forma súbita, en plena calle, cuando salía de una cafetería en Avilés
- Un joven de 19 años, ebrio y sin carné, estampa su coche contra una conocida fuente de Oviedo cuando huía de la Policía Nacional
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Avilés ya presume de tener la mayor discoteca de toda Asturias: 'Sabíamos que era una locura, pero también una oportunidad
- Almeida anuncia que deja la presidencia de Otea: 'El año que viene no estará aquí como presidente
- Detenido un ganadero de 60 años por dejar morir 20 vacas en Castropol