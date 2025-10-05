Las dos líneas de Ikea que inundan cocinas de todo el mundo: las claves para saber cuál elegir

No hay campo en el mundo de la decoración y el hogar que se le escape al gigante sueco Ikea. O casi ninguno. Y las cocinas no son una excepción. Las líneas de la cadena para esta estancia fundamental de un hogar se han ido diversificando. Y siempre hay dudas por cual optar.

Como guía de ayuda para quienes se están planteando reformar o diseñar una nueva cocina, esta comparativa entre dos de las líneas más populares de Ikea -KNOXHULT y METOD- puede servir de referencia para disipar dudas. Aunque en la decisión final siempre hay cuestiones que dependen de cada caso, como el tamaño y disposición de la habitación donde se va a habilitar la cocina o, como no, los gustos personales de cada uno.

Sin embargo, se trata de dos conceptos ampliamente diferenciados y conocer esas diferencias resulta clave para saber cuál de estas dos populares opciones de Ikea se ajustan más a las circunstancias de cada cual.

El diseño

KNOXHULT es la opción “simplificada” de cocina modular de IKEA: se presenta con composiciones ya definidas con módulos básicos, frentes y encimeras integradas para facilitar que el cliente monte su cocina de forma rápida y más económica. Por su parte, METOD es el sistema modular “completo” de IKEA, pensado para configuraciones más personalizadas y con más libertad de elección en módulos, tamaños y acabados. Además, METOD tiene 25 años de garantía para su sistema, lo que refuerza su carácter de solución más duradera.

Precios y costes

Una de las diferencias más notables está en el precio. Las composiciones KNOXHULT promocionadas en la web española de Ikea muestran valores del orden de 249 euros para una cocina de 180 × 61 × 220 cm y 298 euros para una de 220 × 61 × 220 cm, lo que la sitúa como opción económica para cocinas sencillas.

En cambio, las opciones prediseñadas del sistema METOD ya arrancan mucho más altas: por ejemplo, una cocina METOD de 170 × 60 × 227 cm figura con un precio de 655,50 euros en la web de IKEA España.

Esto indica que, mientras KNOXHULT busca atender proyectos limitados dentro de un presupuesto ajustado, METOD se orienta a quienes necesitan más flexibilidad y están dispuestos a invertir más.

Flexibilidad y personalización

KNOXHULT ofrece combinaciones modulares limitadas y está pensado para soluciones rápidas y funcionales. Al elegirla, asumes que muchas partes ya vienen predefinidas y que las variaciones posibles son menores.

En cambio, METOD permite una personalización avanzada: multitud de módulos, múltiples acabados, integración de electrodomésticos, variantes de encimeras, distribución interior, esquinas especiales, entre otros. Esto ofrece una ventaja grande cuando tu cocina necesita ajustes particulares (esquinas, rincones, alzados, huecos irregulares).

Ventajas y desventajas comparadas

Ventajas de KNOXHULT

Precio asequible para soluciones básicas

Montaje más sencillo y rápido

Ideal para cocinas pequeñas, estudios o instalaciones temporales

Desventajas de KNOXHULT

Menos opciones de personalización

Componentes básicos, muchos elementos (grifo, tiradores, iluminación) se adquieren por separado

No está pensado para grandes proyectos a medida

Ventajas de METOD

Gran flexibilidad y modularidad

Diseño más sofisticado y adaptado a necesidades particulares

Garantía prolongada y componentes compatibles con múltiples módulos

Desventajas de METOD