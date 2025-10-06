Colas en Lidl por un aparato que revolucionará tu cocina por menos de 7 euros
Este rallador con múltiples funciones promete sustituir varios utensilios a la vez y aligerar la carga de cocina
Demi Taneva
El día a día en la cocina puede resultar una carrera contra el reloj, especialmente cuando se trata de pelar, cortar o rallar ingredientes. Con ese contexto llega el nuevo rallador multifuncional de Lidl, que agiliza tareas básicas y reduce complicaciones.
Este utensilio está equipado con cuatro accesorios de acero inoxidable intercambiables que se montan en un armazón compacto, permitiendo rallar, cortar en juliana, hacer láminas o rallado fino según la necesidad. No tiene piezas sueltas que se puedan perder, su diseño es seguro, y puede lavarse en el lavavajillas.
Uno de los elementos que distingue este rallador es el protector para los dedos, que permite usarlo con confianza incluso si no tienes mucha práctica. Además, al desmontarse fácilmente, facilita la tarea de limpieza, un factor decisivo.
Versatilidad y precio asequible
Este aparato no se limita a vegetales: sirve para frutas, queso o chocolate, entre muchos otros. En unos pocos segundos puedes tener una multitud de ingredientes listos eliminando el uso de múltiples utensilios.
Con un precio de 6,99 €, este rallador se sitúa como un artilugio asequible que puede hacer una gran diferencia en la cocina diaria. La propuesta de Lidl es clara: calidad útil a bajo coste.
- Casi un centenar de árboles, aparcamientos cerrados y maquinaria desplegada en las calles desde primera hora: el operativo de Corvera para inaugurar la temporada de otoño
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)
- La rotonda maldita de la noche de Oviedo: una emblemática fuente de la ciudad registra el segundo accidente (rocambolesco) en menos de 24 horas
- La Policía Nacional investiga un tiroteo en una discoteca de Oviedo
- Paunovic habla sobre la obstrucción del árbitro y es claro sobre el partido: 'Hay más cabreo cuando sientes que has hecho más que el rival
- Sergio González, una de las opciones en cartera para asumir el banquillo del Sporting tras la destitución de Garitano
- El Sporting destituye a Garitano tras cinco derrotas consecutivas
- El único alcalde del PP en la comarca de Avilés, tras afianzar su acuerdo con Vox: 'Castrillon puede ser la perla de Asturias