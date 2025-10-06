Corre a Lidl, el producto indispensable para la casa por un precio de risa

Como es bien conocido por todos, los supermercados de origen alemán Lidl tienen una variada oferta de productos de bazar. Y entre todos ellos, ahora te ofrecen el producto indispensable para la casa por un precio de risa.

Estamos hablando de un tendedero con alas en formato XL donde pondrás tender hasta dos lavadoras a la vez.

Tendedero. / Lidl

Este tendedero XL cuenta con cuerdas para colgar extra resistentes con diámetro aumentado y revestimiento antideslizante. De este modo consigues un secado más rápido, menos arrugas y mejor sujeción.

Es ideal también para prendas de gran tamaño, además de ser abatible hasta aprox. 1,78 m de longitud. También es plegable para un almacenamiento que ahorra espacio

Tiene una altura de trabajo cómoda y una estructura de tubo de acero de larga duración con articulaciones robustas y tapas protectoras para el suelo. Cuenta con un dispositivo de seguridad para niños contra el plegado accidental y su carga máxima es de 15 kg.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este tendedero tiene un precio de venta recomendado de 17,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 22 por ciento y se te queda en 12,99 euros, todo un chollo.