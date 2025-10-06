El desconocido producto de Nivea que se compra a pares por internet: "Es una pena que no se venda en España"

La crema de Nivea, la de la lata azul, es un clásico en todos los hogares. Es hidratante, respetuosa con la piel y, con el paso de los años, se ha convertido en un "fondo de armario" en todos las casas españolas. Su éxito radica en su versatilidad: se puede usar como crema, pero también como mascarilla para la cara o el pelo. Otro de sus puntos fuertes es su olor.

Los olores nos transportan a momentos concretos y el de la crema Nivea huele a casa. Es inconfundible. Por eso hay muchas personas que quieren tener la fragancia de Nivea para utilizarla en su día a día a modo de perfume. Este producto existe, pero no se vende en España.

"Huele a Nivea de toda la vida"

"El frasco es pequeñito pero la colonia huele como esperaba: a Nivea de toda la vida", comenta una clienta de la firma. Es un agua de colonia "para llevar todos los días. Una esencia fresca, limpia y envolvente, que transmite inmediatamente comodidad y familiaridad", aseguran desde la marca. El único pero de las clientas españolas es que no se vende en nuestro país y solo se puede adquirir por internet, en tiendas como Amazon. "Es una pena que no se venda en España", lamentan. El hecho de que no se comercialice en las tiendas españolas incrementa su precio. El frasco de 30 centilítros supera los 20 euros.

¿A qué huele la colonia de Nivea? La descripción exacta sería la siguiente: tiene notas cítricas ligeras y chispeantes, seguidas de un corazón floral de rosa y acentos primaverales. El fondo es suave y cálido, gracias a elegantes tonos amaderados y almizclados que recuerdan el delicado toque de la crema Nivea en la piel. Dicho en otras palabras: huele Nivea y, por lo tanto, deja en el cuerpo un aroma a limpio y fresco.

María González Falcó

Nivea con café

Uno de los trucos más extendidos para sacarle provecho a la crema de Nivea es mezclarla con café para fabricar una mascarilla exfoliante. Lo ideal es aplicar la mascarilla sobre el rostro y el cuello, teniendo cuidado de evitar la delicada piel del contorno de los ojos. Masajear suavemente la piel con movimientos circulares durante unos cinco minutos y, a continuación, dejar actuar otros cinco minutos para que la cafeína del café haga efecto. El café contiene antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres y a reducir la inflamación de la piel. También ayuda a estimular la circulación sanguínea y a reducir la aparición de ojeras.

Nivea para desmaquillar

La crema Nivea no es sólo una hidratante clásica. Está repleta de beneficios insospechados, lo que la convierte en un producto versátil para añadir a tu rutina de belleza. También puede utilizarse como un eficaz desmaquillante facial. Una vez más, te ahorra dinero en productos caros.

Es muy fácil de usar y desmaquilla con suavidad. Basta con mojar un algodón en la crema y desmaquillarse con suavidad. Además, esta crema es capaz incluso de eliminar el maquillaje resistente al agua a la vez que proporciona una hidratación perfecta para su piel seca.