Vuelven los chollos a Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero con un increíble descuento

Si por algo destacan los supermercados de origen alemán Lidl es por sus chollos, como este pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero y que además tiene un descuento increíle. Se trata de una oferta que no podrás dejar escapar.

Estamos hablando de la panificadora automática de 850 watios que cuenta que 16 programas y 3 niveles de tostado.

Panificadora / Lidl

De este modo, puedes para preparar pan sin gluten, masa de pasta o pizza, mermelada, yogur y otros productos caseros (con posibilidad de programar hasta 8 recetas propias) y, eso sí, ahorrando mucho dinero.

Entre sus características, tiene una secuencia de programas totalmente automática: mezcla, amasa, fermenta y hornea. Además, vale para pan blanco, pan con semillas, pan integral, pan dulce o bizcochos.

Tiene una varilla amasadora y molde con revestimiento antiadherente de la marca ILAG® y peso programable del pan (1000/1250/1500 g).

Además, incluye una función de mantenimiento en caliente durante 60 minutos y un programa exprés de 80 minutos (p. ej. para un pan de 1500 g).

Su temporizador es de 15 horas con función de inicio diferido y tiene señal para añadir frutas, frutos secos, etc; además de una señal acústica y visual que recuerda que hay que extraer la varilla amasadora antes de iniciar el proceso de horneado.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta panificadora tiene un precio de venta recomendado de 64,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 38 por ciento, con lo que se queda en 39,99 euros.