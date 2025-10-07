Adiós a pintar paredes en casa: esta es la solución que vende Leroy Merlin a un precio rebajado y está de moda

Adiós a pintar paredes en casa. Leory Merlin tiene la alternativa perfecta: está de moda y, además, su precio está rebajado. La cadena de bricolaje, decoración, jardín y construcción celebra estos días la "gran fiesta de la casa", con promociones increíbles hasta el 20 de octubre. Una de sus ofertas es esta que sustituye a la pintura. Se trata de los revestimientos de palillería, que cada vez se ponen en más casas.

Gran versatilidad

Lo mismo sirven para cubrir paredes que para poner como cabecero en la cama. Con este artículo, además, la imagen de la casa cambia por completo. Le da un toque más moderno y actualizado. En concreto, el producto que ofrece Leroy Merlin tiene efecto 3D y es bicolor: en madera roble y negro, aunque también están disponibles en más colores (eso sí, cambiando el precio). Sus medidas son: 260x16,7 cm.

La palillería de Leroy Merlín / Leroy Merlín

Producto rebajado

Su precio está un 16% rebajado. Cuesta 24,95 euros el metro cuadrado (o 65,12 euros la caja). Este tipo de panelado está disponible tanto en la tienda de Leory Merlín de Gijón como de Siero.

Buenas opiniones

Las opiniones de compradores de este producto son muy buenas: un 4,6 sobre 5. "Da un aspecto totalmente diferente a la estancia. Se corta facil y queda bien", escribe uno. "Estupendo, fácil de cortar y poner", comenta otro. "Perfecto para salón y dormitorio.Queda de maravilla", apunta otro cliente. El producto acumula más de 900 comentarios, en su mayoría en esta línea.

El revestimiento de palillería puedes montarlo tú mismo o bien Leroy Merlin pone a disposición del cliente un servicio específico de carpintería llamado Hogami. ¿Cómo funciona? Según describen en la página web, Hogami pone a disposición del cliente los mejores profesionales del sector y la mejor asesoría durante el proceso del servicio. El proceso de contratación es muy sencillo: Hogami te ofrece la posibilidad de que elijas entre varios profesionales del sector y es entonces cuando se concierta una cita entre el profesional y el cliente para acordar las condiciones del trabajo o trabajos que se requieren.

A la moda

Los panelados y las opciones en tres dimensiones se han convertido en una tendencia destacada en la decoración moderna. Estos paneles, que pueden ser de diversos materiales como MDF, madera natural o PVC, se instalan directamente sobre las paredes, ofreciendo un acabado tridimensional y dinámico. Además, proporcionan una excelente opción para aislamiento acústico y térmico, lo que los hace funcionales además de estéticos.