Lidl destrona a los gimnasios con su aparato de menos de 20 euros para el suelo que no necesita instalación

El otoño comienza a instalarse lentamente. Pero no hay motivo para deprimirse. En Lidl, la temporada de buenas ofertas no ha hecho más que empezar.

Entre la vuelta al trabajo, las mañanas más frescas y los días más cortos, todos necesitamos consuelo... y novedades. Buenas noticias: la cadena de descuento te acompaña para afrontar este mes de octubre con buen pie. Y lo hace con ofertas cada vez más inteligentes y precios que dan ganas de comprar.

En la actualidad, la inflación sigue pesando sobre los presupuestos de los consumidores. A pesar de una ligera tregua, el coste de la vida sigue siendo elevado, como pueden atestiguar los franceses cada vez que pasan por caja. Los productos de primera necesidad, en particular, siguen pesando mucho en el presupuesto diario.

Ante esta situación, algunas cadenas redoblan sus esfuerzos para aliviar la cartera de los consumidores. Es el caso, en particular, de Lidl, que ofrece una serie de buenas ofertas para que todos puedan gestionar mejor sus gastos. Para hacer frente a la crisis, muchas marcas están intentando contener las subidas de precios. Y la marca alemana se impone una vez más como uno de los actores más comprometidos. Gracias a sus productos de calidad a precios competitivos, se ha convertido en una referencia imprescindible para ahorrar en la compra.

Pero también para hacer buenas compras para el hogar, el ocio o incluso para garantizar el bienestar diario. El final de las vacaciones de verano ha marcado un punto de inflexión para muchos. Algunos han aprovechado para tomar buenas resoluciones, como volver a apuntarse al gimnasio para hacer ejercicio físico. ¿También le gustaría hacerlo, pero le falta tiempo? No se preocupe: Lidl ofrece regularmente equipos sencillos y eficaces para mantenerse en forma sin salir de su salón.

Aparatos de musculación, mancuernas, pesas... Todo lo que necesitas para ponerte en forma lo encontrarás en esta marca. Estos días, descubre también un accesorio imprescindible para esculpir unos abdominales de acero. ¿Tu vientre carece de tono? ¿Sueñas con una silueta más firme y definida?

Entonces no te pierdas el aparato de entrenamiento multifuncional Crivit, diseñado especialmente para fortalecer los músculos abdominales. Compacto, eficaz y fácil de usar en casa, se convertirá rápidamente en tu mejor aliado para ponerte en forma.

Equipado con un reposacabezas extraíble, ayuda a mantener una postura óptima durante los ejercicios. Esto reduce el riesgo de tensiones innecesarias en el cuello y la espalda. Además, cuenta con asas acolchadas, cómodas y antideslizantes, que garantizan un agarre seguro.