¿Cuándo llegará Lefties Home a Asturias? Inditex está reformando sus tiendas en toda España para incluir la nueva línea de decoración (con precios increíbles)

El nuevo proyecto de Amancio Ortega está revolucionando las ventas del hogar con una renovación total de sus establecimientos, que incluyen hasta floristería

La tienda de Lefties Home en Madrid

La tienda de Lefties Home en Madrid / Lefties

P. T. García

Madrid, Bilbao, Valladolid... Inditex está reformando todas sus tiendas Lefties para renovar la marca e incluir su nueva línea de decoración. Bajo el nombre de Lefties Home, el último proyecto de Amancio Ortega llega para revolucionar las ventas del hogar en España. Es un Zara Home, pero con precio de Ikea o de Primark. Todos sus artículos tienen un diseño muy cuidado y se venden a precios muy económicos.

Varios productos de Lefties Home

Varios productos de Lefties Home / Lefties

Las reformas llevadas a cabo en grandes ciudades del país han cautivado por completo al público. Además de transformar su imagen (como ya pasó con Zara, Massimo Dutti o Bershka), las nuevas tiendas Lefties están incorporando espacios exclusivos para su línea home, que ofrece artículos para todos los rincones del hogar. Vajillas, cubiertos, sábanas, mantas, toallas, cojines, portarretratos... Y hasta fragancias y libros.

Una floristería dentro de la tienda

Al estilo de "El apartamento", la nueva y sofisticada tienda de Zara, que existe solo en La Coruña y en Madrid (recién abierto este verano), Lefties Home ha sorprendido en algunas ciudades con la venta incluso de flores naturales. De esta forma, de la tienda te puedes ir con un ramo de flores frescas.

El Lefties de Parque Principado

En Asturias solo hay un Lefties y es el mayor de todo el Norte. Está ubicado en el nuevo bulevar (donde antes estaba el hipermercado Eroski) del centro comercial Parque Principado. Lefties cuenta en Siero con más de 4.000 metros cuadrados de tienda. La pregunta es: ¿Cuándo llegará a este espacio Lefties Home? Por su tamaño, todo parece indicar que pronto.

De momento, los asturianos pueden comprar sus artículos de decoración a través de su renovada página web, que no para de incorporar novedades. En ella puedes encontrar una botella de vidrio rallado al estilo de Zara Home por solo 5,99 euros, un pack de cuatro vasos de vidrio grabado por 3,99, un mantel de cuadros vichy por 19,99, un pack de dos paños de cocina por 4,99...

Noticias relacionadas y más

Exclusivas lámparas de mesa

Lefties Home ha incorporado también lámparas de mesa. Hay un montón de diseños y todos preciosos. Más grandes, más pequeñas, táctiles, con luz led, de diferentes colores... Y lo mejor es su precio: todas por menos de 18 euros. Algunas incluso cuestan solo 12,99 euros.

