Prepárate para el frío en Lidl, el electrodoméstico indispensable con un precio de risa

Tiene un increíble descuento

Prepárate para el frío en Lidl, el electrodoméstico indispensable con un precio de risa

Prepárate para el frío en Lidl, el electrodoméstico indispensable con un precio de risa

P. T. García

Llega el frío, pero en Lidl puedes prepararte para su llegada con un producto indispensable que además tiene un precio de risa, sobre todo por su increíble descuento.

Se trata de una chimenea eléctrica con compartimiento de almacenamiento de 1.900 watios que cuenta con dos niveles de calor y efecto de leña ardiendo. Además, tiene una pantalla LED con termostato digital y panel de control en la chimenea.

chimenea eléctrica

chimenea eléctrica / Lidl

Entre sus características, la intensidad luminosa del efecto llama es regulable en 5 posiciones. También puede utilizarse solo para iluminar el ambiente sin función de calor. Además, está disponible en blanco y negro.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta chimenea eléctrica tiene un precio de venta recomendado de 149,99 euros, pero en Lidl te la ofrecen con un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 119,99 euros.

Ciudad Naranco exige que las plazas del parking de Ferreros tengan precio fijo y no se subasten

El detalle de la invitación de boda de Marta Peñate y Tony Spina que ha pasado desapercibido para muchos: "Es una boda peculiar"

Última hora sobre el estado de salud de Raphael tras cancelar su gira: "Pues no puede"

La gestión en Vivienda que permitió pasar de estar a punto de perder 50 millones de fondos europeos a recibir cinco más

Última hora sobre el estado de salud de Raphael tras cancelar su gira: "Pues no puede"

El CRA Les Mariñes pone a los niños a debatir: este es su proyecto pionero destacado a nivel nacional

Estos son los segundos después al derrumbe del edificio en Madrid

Siero se promociona en Andalucía: este es el foro al que ha acudido el Alcalde en Málaga

