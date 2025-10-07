Prepárate para el frío en Lidl, el electrodoméstico indispensable con un precio de risa
Tiene un increíble descuento
Llega el frío, pero en Lidl puedes prepararte para su llegada con un producto indispensable que además tiene un precio de risa, sobre todo por su increíble descuento.
Se trata de una chimenea eléctrica con compartimiento de almacenamiento de 1.900 watios que cuenta con dos niveles de calor y efecto de leña ardiendo. Además, tiene una pantalla LED con termostato digital y panel de control en la chimenea.
Entre sus características, la intensidad luminosa del efecto llama es regulable en 5 posiciones. También puede utilizarse solo para iluminar el ambiente sin función de calor. Además, está disponible en blanco y negro.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta chimenea eléctrica tiene un precio de venta recomendado de 149,99 euros, pero en Lidl te la ofrecen con un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 119,99 euros.
