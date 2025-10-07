Si recibes este mensaje de la Agencia Tributaria ni se te ocurra, podrían robar los datos de tu tarjeta: la peligrosa estafa en la que puedes caer

Cualquiera puede ser vícitima de una estafa cibernética. Desde mensajes haciéndose pasar por tu banco a SMS en los que te comunican que has sido el ganador de un premio económico, un coche o un viaje.

Y es que el phishing, el nombre que reciben este tipo de engaños basados en suplantar la identidad de reconocidas entidades, son cada vez más difíciles de detectar y por tanto, de evitar caer en ellas.

Esto se vuelve aún más crítico cuando los que reciben estos mensajes, en apariencia realistas, son las personas mayores, unas de las vícitmas más sensibles a este tipo de mensajes.

Uno de los último timos sobre el que están advirtiendo los expertos es una notificación enviada supuestamente por la Agencia Tributaria en la que te avisan de que han identificado unas incidencias que debes supervisar de inmediato.

Se trata en todo caso de una estafa sobre la que José Ramón López, asesor fiscal, ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok para que los posibles afectados puedan estar alerta.

"Por favor, esto es muy serio. Avisad a todo el mundo, pero sobre todo personas mayores, padres, madres, abuelos, porque es que al final van a caer en una de estas estafas. Esto me lo ha reenviado una clienta que le hicimos la declaración de la renta. Vais a ver que cada vez son más sofisticadas, más actualizadas, con menos faltas de ortografía. Se pueden seguir identificando, pero es fácil que alguien que no está habituado a tener ese tipo de notificaciones y demás caiga en la trampa. Esto que vais a ver ahora es una estafa", cuenta el asesor.

"Está claro que el medio que lo manda ya es sospechoso, pero si no te fijas en esto, fijaos. Aquí pone el NIF de la agencia tributaria, dirección, su logo. No está mal. Si seguimos avanzando seguimos viendo el texto. No hay nada raro. Aparentemente te indican una referencia, fecha, agencia estatal, la normativa, etcétera", añade el experto.

"Te dicen que se han identificado una serie de incidencias que requieren de tu atención inmediata para garantizar el cumplimiento y si sigues leyendo te dicen que te descargues el documento en el que se ven cuáles son estas incidencias. Aquí está la estafa", cuenta el asesor.

"Ni se os ocurra pinchar porque esto probablemente os redirija a alguna página en la cual os hagan introducir los datos de vuestra tarjeta porque os dirán hay una regularización de trescientos euros que tienes que pagar", recuerda López.

"Ni se os ocurra. Fijaos que os da una breve explicación como para haceros más hype de que los rendimientos, hay una discrepancia del 15,23% de que las deducciones indebidas de la vivienda habitual. También hay discrepancias otros datos que no coinciden con terceros", destaca el asesor.

"En el cruce de información que es imprescindible que descargues el documento, te ponen en el pie del mail los teléfonos en electrónica, incluso el nombre de quien te está mandando esta notificación. Es muy real, pero como siempre digo, esto es la web de la Agencia Tributaria oficial. Nunca te van a pedir por correo electrónico o sms información confidencial ni económica. Mira, esto te va a llegar vía notificación, no por correo electrónico, así que por favor informad sobre todo a vuestros familiares más mayores, que son los que tienen más probabilidades de picar en este tipo de estafas", advierte el experto.