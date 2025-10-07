Estas son todas las cámaras de la DGT (con ubicación exacta) que multan en Asturias si te ven con el teléfono móvil en la mano

Atención conductores: la DGT ha iniciado una campaña especial de vigilancia para controlar el uso del móvil al volante. Y según anuncian en sus propios panales, tienen 295 cámaras preparadas para multar en todo el país. En Asturias hay ocho. Son cámaras con capacidad para ver todo lo que pasa dentro del vehículo. Usar el teléfono, aunque solo sea sujetándolo en la mano, puede acarrera multas de 200 euros y pérdida de 6 puntos en el carné de conducir.

Las negras estadísticas

El objetivo de la nueva campaña es evitar las distracciones al volante, que son los causantes de 13.164 accidentes de tráfico, lo que representa el 18% del total. "En el caso los siniestros mortales también es la distracción el factor más frecuente, con 406 casos (30%), por lo que este tipo de campañas siguen siendo imprescindibles para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta", ha advertido Cristóbal Cremades, jefe provincial de Tráfico de Madrid.

Según los datos de la Encuesta electrónica sobre las actitudes de los usuarios de las carreteras (ESRA-2023) , los conductores españoles afirman tener baja consideración de respecto a los riesgos del uso del móvil. Dicho estudio recoge que el 22,2% de los conductores españoles reconocieron realizar llamadas telefónicas sin usar manos libres en el móvil frente a un 58,6 que sí lo usó. Además, un 24,7 de los conductores reconoció leer mensajes de texto y seguir redes sociales mientras conducía.

Agentes a pie de carretera y cámaras-radar

Para combatir estos números, Tráfico se ha puesto muy serio y hasta el próximo 12 de octubre pondrá el foco en el uso del móvil al volante. En la campaña no solo participan agentes de la Guardia Civil, sino también policías autonómicos y locales, que vigilarán todo tipo de distracciones tanto en vías interurbanas como urbanas. Además de la vigilancia a pie de carretera, habá medios automatizados, como las 245 cámaras radar que tiene la DGT.

Dónde están

En Asturias son ocho y esta es la ubicación exacta:

A-66 (P.K. 33,85)

A-8 (P.K. 401,05)

AI-81 (P.K. 0,00)

AS-266 (P.K. 5,00)

A-8 (P.K. 385,13)

A-66 (P.K. 48,70)

N-632 (P.K. 98,74)

AI-81 (P.K. 1,90)

Los datos europeos

Según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, la prevalencia del uso del teléfono móvil mientras se conduce un vehículo en las carreteras europeas, según el informe, es admitida por el 48% de los conductores mientras lo utilizan con dispositivos manos libres; un 29% de los conductores europeos admite usarlo sin utilizar funcionalidades manos libres, y un 24% de los conductores lo utiliza para leer mensajes de texto o comprobar redes sociales.

Datos preocupantes si tenemos en cuenta que los conductores distraídos, por lo general, tienden más a dar volantazos, sus tiempos de reacción son más largos y no perciben información del entorno del tráfico.

Es un hecho que estas pequeñas distracciones, pese a su corta duración, son actos que exigen la combinación de capacidades complejas, lo que afecta gravemente a la atención del conductor y, como resultado, el riesgo de sufrir un siniestro de tráfico aumenta de forma significativa.