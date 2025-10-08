El BOE avisa: esta es la razón por la que te quitarán esta significativa cantidad de tu nómina en 2026
En esto consiste la controvertida medida
"Te van a quitar noventa y cinco euros de tu nómina en 2026. Menciona a tus compañeros de trabajo si no quieres que se lleven un susto porque vamos a ver si de verdad te van a quitar noventa y cinco euros de tu nómina en 2026". Esta es la advertencia de José Ramón López, asesor fiscal quien en su perfil de Instagram ha compartido un vídeo explicando cómo puede afectarte esta medida que entraría en vigor el año que viene.
"Bueno, puedes estar tranquilo porque no te van a quitar noventa y cinco euros de tu nómina. Lo he visto en decenas de periódicos este titular. No entiendo las ganas de confundir a la gente, la verdad. Todas las noticias se refieren al MEI , el mecanismo de equidad intergeneracional que a día de hoy ya se está aplicando en tus nóminas, en tus nóminas, o si eres autónomo que también se te aplica", indica el experto.
"Vamos a ver el mail, que esto ya se empezó a aplicar en 2023. Lo que hace es que literalmente pagues más a la seguridad social en tus nóminas. Y digo que pagues más porque esto no te va a dar ninguna prestación adicional, no va a aumentar tu pensión de jubilación", señala.
"Esto no cotiza para nada para ti. Es un mecanismo equivalente al generacional. Le servirá a otras generaciones y lo que hace es que de tu sueldo bruto te van a quitar a ti o te empezaron a quitar en 2023 un 0,10% y a la empresa un 0,50", cuenta el asesor.
"Y esto va a ir creciendo a lo largo de los años, y en 2023 se va a situar en que al trabajador le van a quitar un 0,15 de su nómina y a la empresa le van a quitar un 0,75. O sea, que a quién más afectas a la empresa, al trabajador le quitarán dos, tres, cuatro euros, quizá algo más como mucho, en vuestra nómina", indica.
"Si lo queréis ver, el MEI puede aparecer separado, como veis cotización mail, un 0,13%. O puede aparecer dentro del apartado de contingencias comunes", dice López.
"Y fijaos que no es un 4,70, como siempre, sino un 4,82, porque se ha sumado un 0,12% aquí. Pero vamos, que esto, y no solo este periódico, muchísimos, es una inventada de titular espectacular", advierte.
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)