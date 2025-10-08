Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corre a Lidl, el pequeño electrodoméstico que solucionará tus cenas con un descuento increíble

Una oferta por tiempo limitado

P. T. García

En Lidl tienen una enorme selección de productos de bazar así que corre al supermercado para hacerte que este pequeño electrodoméstico que solucionará tus cenas y que tiene un descuento increíble.

Se trata de un grill de contacto de 1.000 watios de potencia que es ideal para asar con pocas grasas carne, pescado o verdura, además de contar con un revestimiento antiadherente de alta calidad.

Grill.

Grill. / Lidl

Entre sus características, tiene un tiempo breve de calentamiento, aproximadamente dos minutos. Y es ideal para tostar sándwiches y bocadillos.

Tiene una inclinación para escurrir el exceso de grasas e incluye bandeja recogegrasas desmontable. Además, tiene aviso luminoso: piloto indicador verde y rojo.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este grill de contacto tiene un precio de venta recomendado de 15,99 euros, pero en Lidl te lo ofrecen con un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros.

