Esta es la famosa cadena de cafeterías especializada en donuts que acaba de establecerse en España: "Ya era hora"

Desde hace unos días ha desembarcado en España una famosa cadena de cafeterías especializada en donuts y cuyo primer local ha abierto en Madrid: "Ya era hora".

Se trata de Krispy Kream, una multinacional estadounidense fundada en 1937, que está en medio mundo, como en Canada, México, Reino Unido o Japón. Su principal competidor es Dunkin' donuts, que ya lleva un tiempo operando en España.

Sin embargo, los que ya habían probado los Krispy Kream aseguran que son, sin duda, los mejores donuts que han probado, por eso muchos de sus seguidores aseguraron que "ya era hora" cuando se conoció que se implantarían en España.

Su primer establecimiento, que no será el único, tal y como habían anunciado desde la compañía, se ubica en el centro comercial Westfield Parquesur donde, como aseguran en su página web, cuentan con su icónico "hot now", un cartel que, cuando está encendido, indica que sus donuts están recién hechos y calentitos, todo un placer para los paladares más exquisitos.

La apertura de su primer establecimiento en España fue todo un éxito, ya que las colas para hacerse con uno de sus dulces se extendieron fuera del centro comercial, tal y como han contado ellos mismos a través de sus redes sociales.

Un donut es un tipo de pastel o bollo dulce, generalmente frito y de forma circular con un agujero en el centro. Está hecho a base de masa de harina, azúcar, huevos, levadura y leche, y puede tener diferentes coberturas o rellenos. El donut tiene raíces en la repostería europea, pero se popularizó y se asoció especialmente con Estados Unidos, donde se convirtió en un icono de la cultura popular.

Marca Registrada

En España, la marca Donut está registrada (inicialmente por Panrrico, aunque ahora la marca pertenece a Bimbo) con lo que no puede ser utilizada por otras empresas. Es por eso que Dunkin' Donuts en España se llama Dunkin Café. En el caso de Krispy Kreme, llaman así 'krispy kreme' a sus donuts, sin que la palabra "donut" aparezca citada en ningún momento.