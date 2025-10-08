Vuelven los chollos a Lidl, el electrodoméstico más viral a un precio de risa
Una oferta que no podrás dejar escapar
Si por algo destacan los supermercados de origen alemán Lidl es por sus chollos, sobre todo en los productos de bazar, como con este electrodoméstico que se ha vuelto viral y que tiene un precio de risa, una oferta que no podrás dejar escapar.
Se trata de una batidora multifuncional con una potencia de 300 watios que cuenta con cinco velocidades y botón turbo, además de función de batidora de mano.
Entre sus características, es destacable que viene con 10 piezas y un bol desmontable de giro automático. Tiene tapa antisalpicaduras con abertura de llenado de cierre hermético.Además, entre sus accesorios están 2 varillas mezcladoras y varillas amasadoras de acero inoxidable, 1 brazo batidor con cuchilla de acero inoxidable y 1 espátula de plástico.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta batidora multifuncional tiene un precio de venta recomendado de 21,99 euros, pero en los supermercados Lidl tiene un descuento del 31 por ciento, con lo que se queda en 14,99 euros.
