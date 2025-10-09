Adiós al desorden en la cocina con este práctico utensilio que venden en Lidl por menos de lo que crees

El desorden en la cocina ya no es un problema con este utensilio que venden en los supermercados de origen alemán Lidl y que cuesta mucho menos de lo que te crees.

Se trata de un organizador de fregadero para jabón y esponjas que viene en dos colores, negro y gris.

Organizador. / Lidl

Cuenta con un práctico soporte para la esponja, un orificio de drenaje con tapón y además es apto para lavavajillas.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este práctico utensilio de cocina tiene un precio de venta de 9,99 euros. Sin embargo, en los supermercados Lidl se ofrece con un descuento del 20 por ciento, con lo que su precio se queda aún más reducido y se queda en 7,99 euros.