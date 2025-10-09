Adiós al desorden en la cocina con este práctico utensilio que venden en Lidl por menos de lo que crees
Una oferta con un importante descuento
El desorden en la cocina ya no es un problema con este utensilio que venden en los supermercados de origen alemán Lidl y que cuesta mucho menos de lo que te crees.
Se trata de un organizador de fregadero para jabón y esponjas que viene en dos colores, negro y gris.
Cuenta con un práctico soporte para la esponja, un orificio de drenaje con tapón y además es apto para lavavajillas.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este práctico utensilio de cocina tiene un precio de venta de 9,99 euros. Sin embargo, en los supermercados Lidl se ofrece con un descuento del 20 por ciento, con lo que su precio se queda aún más reducido y se queda en 7,99 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia