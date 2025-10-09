Halloween llega a Lidl, estos son todos los productos que puedes adquirir a partir de este viernes

Si hace unos años nos hablan de celebrar Halloween, seguro que hubiésemos dicho que se trata de una americanada más. Sin embargo, Halloween es una fiesta que cada año se celebra en más sitios, y en Lidl, como no podía ser de otra manera, se celebra con un buen número de productos.

Pizzas. / Lisl

Y es que desde este viernes se pueden comprar en el supermercado de origen alemán productos diversos relacionados con Halloween y a unos precios sin competencia. Así, podemos encontrar pizzas con crema de calabaza, nuggets de pollo de diversos colores, patatas con forma de calabaza siniestra, pasta, galletas o figuras de chocolate.

También, para poder hacer el truco o trato, no faltan los dulces, como los surtidos de caramelos o las berlinas de Halloween, así como muchas golosinas metidas en calabazas y calaveras.

Plantas. / Lidl

Plantas

Pero es que el Halloween llega hasta las plantas, con macetas con formas de catrina, calabaazas, fantasmas o momias.