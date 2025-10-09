Halloween llega a Lidl, estos son todos los productos que puedes adquirir a partir de este viernes
Una fiesta que cada año se celebra en más sitios
Si hace unos años nos hablan de celebrar Halloween, seguro que hubiésemos dicho que se trata de una americanada más. Sin embargo, Halloween es una fiesta que cada año se celebra en más sitios, y en Lidl, como no podía ser de otra manera, se celebra con un buen número de productos.
Y es que desde este viernes se pueden comprar en el supermercado de origen alemán productos diversos relacionados con Halloween y a unos precios sin competencia. Así, podemos encontrar pizzas con crema de calabaza, nuggets de pollo de diversos colores, patatas con forma de calabaza siniestra, pasta, galletas o figuras de chocolate.
También, para poder hacer el truco o trato, no faltan los dulces, como los surtidos de caramelos o las berlinas de Halloween, así como muchas golosinas metidas en calabazas y calaveras.
Plantas
Pero es que el Halloween llega hasta las plantas, con macetas con formas de catrina, calabaazas, fantasmas o momias.
- Estos son los dos puentes de Oviedo que serán derribados para 'hacer más amable' la entrada a la ciudad
- La 'gigantesca' obra de una conocida famosa cadena comercial en Oviedo: todo lo que se sabe sobre la apertura de un nuevo supermercado en la ciudad
- Espectacular montaje para un rodaje televisivo en Oviedo: lo que se sabe de la producción que llegará a todos los hogares de España
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Dos habitaciones, un baño e 'ideal para familias con 1-2 hijos': la 'oportunidad de casa estilo asturiano' para vivir en el entorno natrual Castrillón
- Con bayetas, escobas y fregonas para la visita real: Valdesoto deja como la patena este lugar de la parroquia, que será protagonista en la entrega del 'Pueblo ejemplar
- Bruselas lo considera ilegal, hay un argayo descomunal, obras en los túneles... pero el peaje del Huerna tiene el coste más alto de su historia