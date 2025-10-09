María José Gómez, experta en protocolo, resuelve la gran duda de muchos novios: "Nunca se debe poner el número de cuenta en la invitación de boda"

Es una de las grandes dudas de los novios: ¿Se pone o no el número de cuenta en la invitación de boda? Lo cierto es que en España, desde que desaparecieron las listas de boda, cada vez es más frecuente ver en la tarjeta el número bancario de los futuros marido y mujer o los hay incluso más modernos que piden un bizum con sus números de teléfono. Y eso pasa en bodas, en comuniones y en bautizos.

María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, no duda en la respuesta: nunca se debe poner el número de cuenta. Sobre ello reflexionó en el programa "Zapeando", de La Sexta, en el que es colaboradora. "Si tú haces una invitación a una persona, no es para recibir nada a cambio y menos dinero", asegura.

Un banquete más reducido

Y si los novios no se pueden permitir un bodorrio, Gómez y Verdú considera que en ese caso deberían hacer un banquete más reducido y sencillo, ajustado a sus posibilidades. "Haz la boda más reducida, invita a menos gente, hazla en casa o en medio de un parque... Pero no pidas: ingrésame dinero a esta cuenta corriente", dice.

Hay maneras, en todo caso, más elegantes y sutil de hacerlo. "Los invitados siempre te van a decir qué pueden traer. Ahí está la parte de los novios de decir a los padres de que si alguien pregunta, decirles que nos viene bien dinero para el viaje de novios", agrega la experta.

Como ir a un restaurante y pagar el cubierto

No obstante, las bodas han entrado en tal dinámica que la invitación a una boda no es en realidad una invitación. María José Gómez y Verdú lo compara con ir a un restaurante y pagar "por lo que estás comiendo".

En una entrevista en la revista "Semana", la experta en protocolo fue aún más tajante: "Pedir dinero en la invitación puede interpretarse como poco elegante e incluso ofensivo". "Una invitación de boda, según los cánones clásicos del protocolo, es un documento formal cuyo único propósito es comunicar a los invitados la fecha, hora y lugar del enlace, así como el deseo de los anfitriones de contar con su presencia. No debe ser utilizada para asuntos logísticos, financieros o personales que puedan comprometer la delicadeza de la comunicación". Por lo que "pedir dinero directamente en la invitación es una ruptura evidente con este principio", asegura.

Cuánto dinero dar

Otra gran duda, en este caso del otro lado, de los invitados, es cuánto dinero regalar a los novios. Al menos en Asturias, el paraíso de los banquetes y las fiestas en España, el coste del cubierto en la mayoría de palacios (el tipo de restaurantes que está ahora de moda) supera los 250 euros/persona en la mayoría de los casos. Así que para dejar un pequeño margen de ganancia a los novios, hablamos de un regalo de unos 300 euros.