Adiós a los accidentes en casa con este artilugio que venden en Lidl por menos de 10 euros

Si quieres evitar los accidentes domésticos no puedes perderte este artilugio que venden en Lidl por menos de 10 euros.

Se trata de una regleta LED bajo mueble con tonos de luz, orientable e interrupturor de encendido y apagado. Con ella podrás dar luz a las zonas más apagadas de la casa, con lo que evitarás muchos accidentes.

Regleta / Lidl

Entre sus características, tiene tres tonos de blanco seleccionables, luz blanca cálida para una iluminación de estancias agradable, luz blanca neutra para una iluminación equilibrada y luz blanca fría para una luz de trabajo nítida.

El flujo luminoso es de un máximo de 800 lm y el máximo de la potencia del módulo de LED's es de 6 watios.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta regleta LED tiene un precio de venta recomendado de 9,99 euros, pero en Lidl te la ofrecen con un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros.