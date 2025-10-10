Corre a Lidl, la crema hidratante por menos de dos euros que supera a las que cuestan más de 40 euros
Se trata de una oferta difícil de igualar
Si quieres una buena crema hidratante pero no te quieres dejar un dineral, corre a Lidl porque venden una crema por menos de dos euros que supera a las que cuestan más de 40 euros.
Se trata de la crema facial de la firma Cien en varieades hidratante o sensible que, como apuntan desde Lidl, tiene mejor absorción que las cremas de más de 40 euros. Algo que justifican tras un estudio realizado en abril de este año con 200 consumidores, donde la crema de Lidl fue percibida con mejor absorción que la otra crema comparada.
Precio
Se vende en un envase de 50 mililítros por 1,99 euros y estará disponible por tiempo limitado, desde el próximo día 13 de octubre y hasta el día 19.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- Acuerdo cerrado, el Oviedo ya tiene nuevo entrenador: Carrión está camino de Oviedo para firmar
- Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
- De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
- Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
- Bombazo en el Oviedo: ¡Veljko Paunovic, destituido!
- Luis Carrión, opción para sustituir a Paunovic en el Oviedo
- Veljko Paunovic abandona El Requexón junto a su equipo tras ser destituido como entrenador del Oviedo: 'Mucha suerte, así es el fútbol