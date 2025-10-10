Corre a Lidl, la crema hidratante por menos de dos euros que supera a las que cuestan más de 40 euros

Si quieres una buena crema hidratante pero no te quieres dejar un dineral, corre a Lidl porque venden una crema por menos de dos euros que supera a las que cuestan más de 40 euros.

Se trata de la crema facial de la firma Cien en varieades hidratante o sensible que, como apuntan desde Lidl, tiene mejor absorción que las cremas de más de 40 euros. Algo que justifican tras un estudio realizado en abril de este año con 200 consumidores, donde la crema de Lidl fue percibida con mejor absorción que la otra crema comparada.

Crema Lidl. / Lidl

Precio

Se vende en un envase de 50 mililítros por 1,99 euros y estará disponible por tiempo limitado, desde el próximo día 13 de octubre y hasta el día 19.