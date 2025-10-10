Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Corre a Lidl, la crema hidratante por menos de dos euros que supera a las que cuestan más de 40 euros

Se trata de una oferta difícil de igualar

Corre a Lidl, la crema hidratante por menos de dos euros que supera a las que cuestan más de 40 euros

Corre a Lidl, la crema hidratante por menos de dos euros que supera a las que cuestan más de 40 euros / Freepik

P. T. García

Si quieres una buena crema hidratante pero no te quieres dejar un dineral, corre a Lidl porque venden una crema por menos de dos euros que supera a las que cuestan más de 40 euros.

Se trata de la crema facial de la firma Cien en varieades hidratante o sensible que, como apuntan desde Lidl, tiene mejor absorción que las cremas de más de 40 euros. Algo que justifican tras un estudio realizado en abril de este año con 200 consumidores, donde la crema de Lidl fue percibida con mejor absorción que la otra crema comparada.

Noticias relacionadas y más

Crema Lidl.

Crema Lidl. / Lidl

Precio

Se vende en un envase de 50 mililítros por 1,99 euros y estará disponible por tiempo limitado, desde el próximo día 13 de octubre y hasta el día 19.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
  2. Acuerdo cerrado, el Oviedo ya tiene nuevo entrenador: Carrión está camino de Oviedo para firmar
  3. Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
  4. De Navarra a Salas: la historia de 'Apolo', el joven caballo que triunfa en los concursos de pastos
  5. Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
  6. Bombazo en el Oviedo: ¡Veljko Paunovic, destituido!
  7. Luis Carrión, opción para sustituir a Paunovic en el Oviedo
  8. Veljko Paunovic abandona El Requexón junto a su equipo tras ser destituido como entrenador del Oviedo: 'Mucha suerte, así es el fútbol

La educación asturiana recorta tiempos: cubrirá las bajas de profesores en tres días en vez de en siete como hasta ahora

La educación asturiana recorta tiempos: cubrirá las bajas de profesores en tres días en vez de en siete como hasta ahora

Anabel Pantoja, obligada a lanzar este comunicado tras sus últimas declaraciones: "Amo la naturaleza"

Anabel Pantoja, obligada a lanzar este comunicado tras sus últimas declaraciones: "Amo la naturaleza"

El Coro de la Bodega de Candás actúa en el País Vasco ante un oyente muy especial

El Coro de la Bodega de Candás actúa en el País Vasco ante un oyente muy especial

Adiós a los vertidos en el campo de fútbol de Valdesoto: finalizan las obras de mejora de la red de saneamiento

Adiós a los vertidos en el campo de fútbol de Valdesoto: finalizan las obras de mejora de la red de saneamiento

El balonmano "is coming home", vuelve a casa: 250 escolares participan en un entrenamiento en el concejo asturiano que vio nacer este deporte en España

El balonmano "is coming home", vuelve a casa: 250 escolares participan en un entrenamiento en el concejo asturiano que vio nacer este deporte en España

Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo

Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo

Corre a Lidl, la crema hidratante por menos de dos euros que supera a las que cuestan más de 40 euros

Corre a Lidl, la crema hidratante por menos de dos euros que supera a las que cuestan más de 40 euros

Honores en un colegio de Oviedo para el izado de la bandera de España: "Es un acto muy emotivo"

Honores en un colegio de Oviedo para el izado de la bandera de España: "Es un acto muy emotivo"
Tracking Pixel Contents