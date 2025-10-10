El interruptor sin cables que arrasa en Leroy Merlin para poner en cualquier pared: "Es la caña"
El kit permite encender y apagar las luces de la casa de manera inalámbrica por menos de 30 euros
¿Y si pudieras poner un interruptor en cualquier pared sin necesidad de hacer una instalación? Leroy Merlin arrasa con su interruptur sin cables pensado para apagar y encender las luces de la casa desde cualquier lugar. "Son la caña", confiesan los asiduos a la multinacional francesa.
La idea es poner una toma de luz donde no la había antes sin cables ni instalación. Es perfecto para colocarlo al lado de la cama, en ese punto del pasillo en el que siempre lo echas en falta. Arrasa entre los clientes de la gran cadena de bricolaje por lo fácil que es instalarlo y su precio. Cuesta en torno a los 30 euros.
Para instalar el interruptor solo hay que pegarlo a la pared con un adhesivo que trae en su parte posterior y colocar lo que llaman "módulo empotrable", que es el que va conectado con la luz. Todo aparece explicado en las instrucciones del producto.
Sin instalación y sin moverse del sofá
Este interruptor, además, se puede controlar desde el teléfono móvil. Tal como explican desde la cadena se pueden programar las luces con la aplicación gratuita DiO One, sin conexión a Internet, solo con el Bluetooth mientras se está en casa. "Programa las luces para que se enciendan y apaguen automáticamente según tus necesidades", explican.
Leroy Merlin es una empresa francesa multinacional dedicada al sector del bricolaje, la construcción, la decoración y la jardinería, que vende productos para el hogar y ofrece servicios relacionados para ayudar a los clientes con sus proyectos de reforma.
