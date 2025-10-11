Aldi lleva el estilo Dubái a un nuevo nivel con este producto: "Se han pasado el juego"
El supermercado de origen alemán ya está introduciendo artículos de alimentación con motivo de la Navidad
Hace unos meses se hizo viral el chocolate Dubái, una combinación de chocolate con pistachos y pasta kataifi que volvió a medio mundo loco. Ahora, Aldi lleva el estilo Dubái a un nuevo nivel con este producto: "Se han pasado el juego".
Y es que el supermercado de origen alemán ya está introduciendo artículos de alimentación con motivo de la Navidad, productos delicatessen donde aparecen combinaciones nunca vistas y, sobre todo, mucha calidad.
Pues dentro de esta línea especial han introducido dos pizzas dulces. Una de chocolate con trozos de pistacho y una segunda donde ya se remarca que es "Dubái style", en la que no falta ni la pasta kataifi.
Entre los que han probado ya estos productos hay cierta disparidad de opiniones. Es verdad que no es la primera vez que se vende una pizza dulce, con lo que ahí no tienen demasiada novedad, pero sí cuando llevan todos los productos del chocolate Dubái a la pizza, incluida la kataifi.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que puedes hacerte con una de estas pizzas dulces, que pesan 170 gramos, por 2,99 euros. ¿Te atreves a probarlas?
- Ni los resultados ni un grave incidente: así se cocinó el despido de Veljko Paunovic del Real Oviedo
- Las claves del despido de Paunovic como entrenador del Real Oviedo: tensiones, fichajes que no llegaron y el suceso de Valencia
- El Grupo La Chalana crece en Siero: este es el nuevo restaurante de la cadena en Granda (y viene con novedades)
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Un emblemático monumento del centro de Oviedo cambiará de ubicación en los próximos días
- Le dejaron parte de un catéter epidural en la espalda durante un parto en el HUCA: esta es la indemnización que el Principado debe pagar
- Este es el emblemático negocio de una playa de Asturias que Costas derribará próximamente
- Hablan los organizadores del Boombastic, que despejan su futuro en Asturias: 'Sin apoyo institucional, los números no salen