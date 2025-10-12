Adiós al bidé del baño: Leroy Merlin vende por menos de 20 euros la alternativa que ahora ponen en todas las casas modernas

El bidé ya es historia. Lo que fue un indispensable de la higiene personal durante décadas, ahora ya no se pone en ninguna casa moderna. Su sustituto es más barato, más funcional y encima no ocupa espacio, lo que le convierte en una solución perfecta para los pisos pequeños. Hablamos de la ducha higiénica, también llamada bidé de mano o ducha sanitaria.

Son grifos que se colocan empotrados en la pared, al lado de váter, dándole un toque más moderno y funcional al baño. Los hay de diferentes diseños, acabados y, por supuesto, precios. Con este utensilio podrás limpiar tus zonas íntimas sentado en el váter, pero también el retrete o el resto de la estancia. Así que es un dos en uno.

Por solo 16,99 euros

Leroy Merlin ofrece una amplia variedad de estas duchas higiénica a precios muy económicos. Los hay por menos de 20 euros. Entre los más baratos está uno de la marca Indrospania que cuesta solo 16,99 euros. Tiene acabado cromado y dispone de un flexible de 120 centímetros. La conexión es hembra e incluye el soporte y los tornillos para su instalación. En su página web acumula más de 60 opiniones, con valoraciones muy positivas.

Otras opciones

No obstante, el gigante comercial del bricolaje, la decoración, el jardín y la construcción tiene otros muchos modelos, con diversidad de precios. Los hay negros y dorados, con posibilidad de agua fría o caliente, más grandes, más pequeños... Hay todo un mundo de posibilidades. Los de Leroy Merlin van desde los 16 euros hasta casi los 100, para adaptarse a todos los bolsillos.

El inodoro japonés

Otra alternativa de moda al margen de los bidés de manos son los inodoros inteligentes o japoneses, que llevan incorporado un chorro de agua, sustituyendo así al bidé convencional. Leroy Merlin también los tiene y algunos modelos por menos de 500 euros. Hay uno en concreto de la marca Atlantic que está super rebajado. Tiene un descuento del 56,25%, que incluye apertura y cierre automático, descarga automática de agua, luz nocturna y hasta hidromasaje y autolimpieza. En pocas palabras: tiene de todo. Su precio original eran 1.072,09 y ahora se vende por solo 469 euros. Eso sí, solo está disponible a través de la web, no en tienda.