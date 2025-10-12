Ponte el abrigo de tu abuela: el diseñador de Tamara Falcó asegura que las piezas de visón serán tendencia este invierno

Todo vuelve y el abrigo de visón de las abuelas está otra vez de moda. Palabra de Juan Avellaneda, diseñador de famosos e íntimo amigo de Tamara Falcó. El famoso estilista repasa, a través de un vídeo en sus redes sociales, las cinco tendencias de la temporada otoño-invierno que vuelven este año.

Empezando por el calzado

La primera de ellas son las botas de montar, que "veremos por todos los lados". Con ella, dice Avellaneda, "te puedes montar unos lookazos increíbles. Con falda larga, falda corta o un pantalón quedan super bien. Sobre todo, me gustan en looks monocromáticos".

La segunda tendencia que viene "muy fuerte" es el animal print. Ya pisó fuerte el año pasado y este 2025 continuará. Eso sí, con alguna variación. "Lo veremos incorporado de otra forma, que es lo interesante. El animal print está normalmente en unos colores más tierra, más amarillo, más naranjados... Y este año viene con un formato diferente", cuenta. Por ejemplo, en blanco y negro.

La tercera son los abrigos de pelo o piel. "Así que ya sabes, abres el armario de tu madre o de tu abuela y lo reutilizas o sino te compras uno de segunda mano, que al final es lo más ecológico", apunta. Precisamente, Avelleneda comenta que se llevan mucho los vintage, "los que parece que has quitado a tu madre". "Pueden ser solo con piel en el cuello o que sean rollo Chewbacca, que a mí personalmente me encantan, sobre todo los cortitos", señala.

Mejor reutilizar

El diseñador insiste en que mejor reutilizar o comprar uno de segunda mano sintético. "Yo uno nuevo no me lo compraría", afirma.

La cuarta gran moda de esta temporada son las gabardinas de ante marrón oscuro. "Le puedes dar un rollazo super cool y como más alternativo, puedes dar un look como más clásico pero con accesorios más pontentes (como el animal print)... Son un básico que quedan super bien", indica.

La última tendencia son los bolsos "slouchy" de ante. Son bolsos XXL y mullidos. "Ya fue tendencia el año pasado, que los vimos por todas partes", remata.