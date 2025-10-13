Alicia Martínez, experta en limpieza: "Para eliminar las manchas de la puerta del horno, vierte agua muy caliente, espolvorea bicarbonato, haz una bola con papel de aluminio y frota"

El bicarbonato y el percarbonato no son lo mismo. Alicia Martínez, experta en limpieza y decoración, explica a través de su cuenta de Instagram (@aly_deco_home) qué diferencia hay entre ellos y para qué debemos utilizarlos.

Martínez empieza por el bicarbonato, el más conocido: "Es un básico del hogar, ya que desodoriza, limpia y neutraliza olores. En la colada actúa tanto en lavados con agua fría como caliente". Por su parte, el percarbonato "es muy potente y ecológico para limpiar y blanquear en casa". "En la colada solo actúa con lavados de alta temperatura, sustituyendo al cloro o lejía sin dañar los tejidos. Es un gran quitamanchas natural", apunta.

Para el fregadero

La influencer de la limpieza pone ejemplos para poner en práctica estos dos productos. Primero con el bicarbonato. "Junto al limón, en el fregadero desodoriza, lo deja brillante y sin malos olores. También lo puedes usar junto al limón para desengrasar y limpiar la placa de cocinar", detalla.

Lavavajillas, microondas y desagües

En el lavavajillas, "úsalo con el vinagre concentrado, pon una taza de vinagre en la parte superior y un ciclo corto a alta temperatura". "Lo dejarán impecable y libre de olores", garantiza. El bicarbonato también se utiliza para limpiar el microondas, echándolo en una bayeta húmeda. "Para eliminar el mal olor de los desagües, tanto del fregadero como de la ducha y el lavamanos, mézclalo con vinagre concentrado, deja actuar 30 minutos y luego vierte agua muy caliente", señala.

En el horno

El bicarbonato también hace magia en el horno, eliminando las manchas que quedan en la puerta. Así hay que proceder: "Vierte agua muy caliente, espolvoreamos bicarbonato y hacemos una bola con papel de aluminio. Frotamos suavemente y queda impecable".

Neutralizar olores de la basura

Otra aplicación del bicarbonato es espolvorear un poco en un disco de algodón para colocarlo en la parte inferior de los cubos de basura. De esta forma, neutralizamos los malos olores. Y lo mismo podemos hacer en el frigorífico, metiendo el bicarbonato dentro de un recipiente, o en el calzado, dejándolo actuar toda la noche.

En la lavadora, explica Alicia Martínez, "neutraliza los malos olores de la ropa de deporte, sábanas... Y actúa tanto en lavados de agua fría como caliente".

El poder del percarbonato

Por su parte con el percarbonato podemos eliminar manchas difíciles y blanquear sin esfuerzo. La experta en limpieza desvela su fórmula mágica: dos cucharadas de percarbonato, dos cucharadas de sal, tapón y medio de detergente de ropa y un buen chorro de vinagre blanco. Junto a esta mezcla, "solo tienes que poner agua hirviendo y dejar actuar tres horas. Después, terminamos poniendo un ciclo de lavado en tu lavadora". De esta forma, los calcetines y demás prendas habrán recuperado su blanco original.

Lo mismo se puede hacer para eliminar las manchas amarillas de la ropa blanca. "Con solo dos cacito de agua hirviendo y dejando actuar tres horas, quedará como nuevo", remata.