Lidl revoluciona el mercado con este práctico aspirador 2 en 1 que cuesta menos de 60 euros

Los supermercados de origen alemán Lidl lo han vuelto a hacer y es que han revolucionado el mercado con este práctico aspirador 2 en 1 que cuesta menos de 60 euros.

Se trata de un aspirador de escoba y de mano con iluminación LED, que además es recargable. De hecho, puede funcionar hasta un máximo de 34 minutos en su modo ECO.

Aspirador. / Lidl

Pero lo mejor de todo es que revela el polvo y las migas para conseguir una limpieza en profundidad.

Entre sus características está la limpieza rápida y eficaz de alfombras y suelos duros, así como su potente batería de iones de litio integrada (18 V/2200 mAh).

Cuenta con un depósito de polvo extraíble y sin bolsa, además, su estación de carga también es apta para montaje en pared.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este aspirador tiene un precio de venta recomendado de 79,99 euros, pero en Lidl lo puedes encontrar con un descuento del 31 por ciento, con lo que se queda en 54,99 euros.