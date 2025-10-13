Lidl revoluciona el mercado con este práctico aspirador 2 en 1 que cuesta menos de 60 euros
Una oferta que no puedes dejar escapar
Los supermercados de origen alemán Lidl lo han vuelto a hacer y es que han revolucionado el mercado con este práctico aspirador 2 en 1 que cuesta menos de 60 euros.
Se trata de un aspirador de escoba y de mano con iluminación LED, que además es recargable. De hecho, puede funcionar hasta un máximo de 34 minutos en su modo ECO.
Pero lo mejor de todo es que revela el polvo y las migas para conseguir una limpieza en profundidad.
Entre sus características está la limpieza rápida y eficaz de alfombras y suelos duros, así como su potente batería de iones de litio integrada (18 V/2200 mAh).
Cuenta con un depósito de polvo extraíble y sin bolsa, además, su estación de carga también es apta para montaje en pared.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este aspirador tiene un precio de venta recomendado de 79,99 euros, pero en Lidl lo puedes encontrar con un descuento del 31 por ciento, con lo que se queda en 54,99 euros.
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
- Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional
- Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo