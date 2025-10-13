Vinagre en la sartén para hacer unos huevos fritos, el desconocido truco que los chefs no quieren que conozcas

No hay nada más socorrido que hacer unos huevos fritos, aunque podemos llevarlos a un nuevo nivel con un desconocido truco que los chefs no quieren que conozcas: vinagre en la sarten.

Sí, como lo oyes, pero no es que el vinagre sustituya al aceite, sino que es un complemento más. Tan simple como añadir un poco de vinagre a la sarten cuando estamos friendo los huevos hará que la experiencia culinaria cambie por completo. Es más, dicen que el vinagre afecta a la yema, dándole una mayor cremosidad.

Huevos revueltos. / Freepik

Pero esto no solo se aplica a los huevos fritos, sino que también puedes llevarlo a otras preparaciones de huevos, como los huevos revueltos o cocidos. En ambos casos, el sabor de este plato mejorará.

Truco

Así que ya conoces por qué los chefs no quieren que conozcas este truco, porque ahora tus huevos fritos sí serán comparables a los de un cocinero con experiencia profesional.