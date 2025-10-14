Aterriza en Lidl por sorpresa el sustituto de la mampara de ducha: la columna vertical con la que no habrá más humedad

Lidl siempre se esfuerza por satisfacer a los presupuestos más ajustados, le reserva un montón de ofertas para dar la bienvenida a los días soleados. La cadena de descuento, en la que cada vez más gente prefiere hacer la compra en tiempos de inflación, acumula puntos a su favor. En esta empresa, tu poder adquisitivo está garantizado gracias a sus precios bajos.

Gracias a su logística minimalista y a sus productos de marca propia (como Silvercrest para los electrodomésticos), Lidl ofrece precios imbatibles. Tanto es así que la cadena de descuento es la opción preferida de muchos consumidores para aumentar su poder adquisitivo.

Sin olvidar que la empresa no deja de diversificar su oferta con artículos muy variados. Electrodomésticos, herramientas de bricolaje, productos de bienestar y salud... Ahora se puede encontrar de todo en la cadena, y además de buena calidad. Los productos de Lidl no tienen nada que envidiar a los de otras marcas. La cadena alemana realiza pruebas periódicas en laboratorios independientes u organismos para certificarlo.

Es el caso, por ejemplo, de los artículos para el cuarto de baño. Prácticos y asequibles, mejoran el confort de la estancia y le dan un toque estético. Es el caso de esta columna de ducha LIVARNO home, que permite renovar el cuarto de baño sin gastar mucho dinero.

Este modelo de acero cromado no tiene nada que envidiar a los modelos de gama alta. Fácil de conectar a una grifería existente, proporciona una experiencia de ducha relajante y beneficiosa.

Su cabezal fijo de forma redonda ofrece tres tipos de chorros para disfrutar cada vez de la ducha de una manera diferente. Uno de ellos es un chorro "lluvia", ideal para aclarar el champú. El otro es un chorro plano tipo sauna que envuelve todo el cuerpo como una bruma de bienestar. Y, por último, el tercero es una mezcla de los dos para una experiencia agradable.

Esta columna de Lidl también tiene una ducha de mano. Esta última facilitará la limpieza de los niños, los animales o las partes del cuerpo más difíciles de alcanzar. Gracias a su flexible de 150 cm de largo con cono giratorio para evitar cualquier torsión, se adapta a todos los tamaños para una gran libertad de uso. Este producto también cuenta con una barra de ducha adaptable individualmente de 80 a 120 cm.

Equipada con un termostato integrado para una temperatura del agua constante y segura, permite disfrutar de la ducha tanto en invierno como en verano. Por último, esta ducha tiene la ventaja de ser fácil de limpiar gracias a sus boquillas antical que no se obstruyen.

Este artículo de Lidl, que ofrece un diseño elegante para el cuarto de baño y una experiencia de ducha de lujo, también tiene un precio irresistible: 37,99 euros. Un precio sin competencia para un modelo cuyo rendimiento le satisfará al 100 por cien.