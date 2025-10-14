Cambio de horario en invierno: ¿Por qué este cambio podría ser el último en España?

Las estaciones pasan y ya estamos en el último trimestre de 2025. Desde el comienzo del curso escolar, el otoño ha ido asomando poco a poco antes de instalarse oficialmente. Una señal, más que ninguna otra, nos recuerda que los días se acortan a simple vista.

Como muchos, seguramente lo habrás notado: ahora anochece mucho antes que hace unos meses. A partir de las 19:00 horas, las luces se imponen en nuestros hogares. No hay duda, el verano ha terminado definitivamente.

Pero el otoño también tiene sus encantos. La estación nos mima con temperaturas más suaves y los bonitos colores que adquiere la vegetación. Además, el clima templado nos permite seguir llevando ropa ligera y pasear bajo la luz dorada del atardecer.

También es un periodo propicio para la introspección, para ralentizar el ritmo y disfrutar plenamente de nuestro hogar. El otoño, a menudo percibido como una transición, es en realidad una gran oportunidad para transformar nuestro interior en un auténtico refugio de calidez y comodidad.

Sin embargo, esta estación también trae consigo una cita que muchos temen: el cambio de hora en invierno. Sí, una vez más, este año habrá que atrasar los relojes. A partir de la medianoche del 26 de octubre de 2025, los españolees tendrán que atrasar sus relojes una hora.

Pero hoy en día, con las bombillas de bajo consumo y LED, así como con los aparatos eléctricos modernos, ¿sigue siendo esta práctica tan relevante?

Porque cambiar la hora de forma tan brusca dos veces al año tiene consecuencias concretas en la vida cotidiana, pero también en la salud. Esta práctica perturba nuestro reloj biológico, también llamado ritmo circadiano.

Cambiar el ritmo en primavera y otoño puede alterar considerablemente este ritmo en muchas personas, creando así un pequeño jet lag. El resultado puede ser insomnio crónico, pero también, lo que es más grave, un mayor riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Ante estas consecuencias, numerosos grupos, instituciones y personalidades intentan hacer oír su voz en contra de este cambio de hora bianual. Y su causa estuvo a punto de ser escuchada...

En marzo de 2019, el Parlamento Europeo votó a favor de eliminar el cambio horario estacional a partir de 2021. Pero, lamentablemente, debido a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, el proyecto tuvo que posponerse.

Además, todavía hoy existe una falta de consenso entre los Estados miembros sobre la elección de la hora permanente. ¿Deberíamos quedarnos definitivamente con la hora de verano? ¿O con la hora de invierno?

Por el momento, la cuestión aún no se ha resuelto. Para algunos, la hora de invierno representa la hora «estándar» que se corresponde con el ritmo natural del sol. También es la que mejor respeta el ritmo circadiano del ser humano.

En España, el Boletín Oficial del Estado (BOE), a través del Real Decreto 236/2002, de 1 de marzo, establece el horario de verano en España. Esto significa que publica las fechas en las que comienza y en las que termina, dando entonces, a partir de estas últimas, el paso al horario de invierno. Dentro de la misma publicación se deja constancia de la evaluación que en el 2018 se realizó para ver si era conveniente pensar en una modificación de la hora, concluyendo lo siguiente:

Los cambios de hora hasta 2026

El cambio de horario de verano tendrá lugar en las siguientes fechas:

2025 : domingo, 30 de marzo.

: domingo, 30 de marzo. 2026: domingo, 29 de marzo.

El cambio de horario de invierno tendrá lugar en las siguientes fechas: