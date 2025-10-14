Solo hoy en el Lidl: un set de vajilla de porcelana (como la que podrías encontrar en Zara Home) tirada de precio

Es la oferta "flash" del día en el Lidl: un set de vajilla de porcelana tirada de precio. Compuesta por un total de doce piezas, como las que podrías encontrar en tiendas especializadas en hogar y decoración como Zara Home, cuesta tan solo 13,99 euros. Su precio está rebajado un 30%.

Según recoge la descripción del producto, se trata de una vajilla de porcelana de "gran calidad". Consta de 4 platos, 4 cuencos y 4 tazas. Los platos tienen un diámetro de 21 centímetros, los cuencos, de 13 x 6,8, y las tazas, de 8,5 x 11,8 x 9,8. Su pedo es de 3,6 kilos aproximadamente.

La vajilla destaca también por su diseño. La hay en tres colores diferentes: azul, gris y rosa. No son colores fuertes, sino tonos pastel, y aperecen difuminados en algunas zonas. La vajilla juega con el relieve y, según dice el supermercado, se puede lavar en el lavavajillas y se puede introducir en el microondas para calentar comida. Lidl te lo envía a domicilio y, además, rápidamente. En cuestión de 24 horas.

Una escoba que limpia ventanas y persianas

Con precios muy competitivos y una selección tan amplia como la de los principales mercados, Lidl también se impone como un aliado diario para mantener el hogar limpio sin arruinarse.

¿Buscas artículos y accesorios que le faciliten la limpieza? Entonces te interesa esta escoba limpiavidrios Livarno Home. Ideal para limpiar superficies acristaladas de difícil acceso, es la solución perfecta para mantener sus ventanas impecables sin esfuerzo.

Gracias a su mango telescópico, permite acceder fácilmente a las ventanas altas, los ventanales o incluso los porches, sin necesidad de levantarse del suelo. Su cabezal giratorio y su escobilla integrada garantizan una limpieza eficaz y sin marcas.

Ya sea para un uso puntual o regular, esta escoba limpiavidrios Livarno Home combina practicidad, eficacia y ahorro de tiempo. Gracias a su sistema de pulverización integrado, ya no se necesitan cubos ni productos en spray separados.

Solo hay que llenar su depósito de 500 ml con su producto favorito. Con solo apretar el gatillo, pulverice el detergente sobre las ventanas y limpie y seque de una sola pasada. La acción es rápida y precisa, sin riesgo de goteras. Otra ventaja: su cabezal articulado permite llegar a las zonas de difícil acceso. Y gracias a su mango telescópico, no será necesario subirse a una silla para alcanzar las zonas más altas. Esto garantiza una seguridad adicional en el hogar.