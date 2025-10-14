Lidl tiene el artículo que necesitas para hacer un café perfecto en casa (y cuesta menos de 20 euros)

¿Quieres que tu café en casa salga perfecto? Con buen sabor, espumita... Y mejor incluso de los que te ponen en una cafetería. Lidl tiene la solución: un artículo que hará las mañanas más agradables. Y, encima, por menos de 20 euros. Se trata de un espumador de leche de Silver Crest, la marca de electrodomésticos número uno del Lidl, que cuesta 19,99 euros.

Cuatro programas

Según recoge la descripción del supermercado, el espumador funciona tanto en frío como en caliente. Tiene una potencia de 500 W, una capacidad para espumar de 150 mililitros y una capacidad para calentar de 300 ml. El epsumador dispone de cuatro programas diferentes, de menor a mayor velocidad. Tiene tapa extraíble con junta tórica y cuenta con tres años de garantía.

Para los que quieran conocer más detalles, el producto tiene las siguientes medidas: 157 x 108,5 x 202 mm. Además, su diseño está muy cuidado y le da un toque moderno y sofisticado a la cocina. Es de color negro, con mango y el botón de funcionamiento se ilumina.

Set de vajilla de porcelana

Lidl no es un supermercado más. Destaca también por todo tipo de productos para el hogar y hacer la vida más fácil a sus clientes, con precios muy económicos. Es el caso de la oferta flash de hoy: un set de vajilla de porcelana tirada de precio. Compuesta por un total de doce piezas, como las que podrías encontrar en tiendas especializadas en hogar y decoración como Zara Home, cuesta tan solo 13,99 euros. Su precio está rebajado un 30%.

Según recoge la descripción del producto, se trata de una vajilla de porcelana de "gran calidad". Consta de 4 platos, 4 cuencos y 4 tazas. Los platos tienen un diámetro de 21 centímetros, los cuencos, de 13 x 6,8, y las tazas, de 8,5 x 11,8 x 9,8. Su pedo es de 3,6 kilos aproximadamente.