Lidl lanza la escoba a vapor limpiavidrios ideal para mantener tus ventanas impecables a bajo precio

Con sus ofertas promocionales durante todo el año y sus precios reducidos, Lidl es una marca a tener en cuenta en tiempos de vida cara. Debido a la inflación, que afecta considerablemente a los hogares, es necesario encontrar la manera de recuperar el poder adquisitivo.

Eso es lo que la cadena de descuento se esfuerza por ofrecer a sus clientes. Cada día, estos pueden encontrar en las tiendas productos frescos y variados para controlar mejor sus compras. Pero Lidl no es solo un lugar donde llenar la nevera.

La marca también está muy presente en un montón de ámbitos, desde artículos para el hogar hasta ropa, pasando por el ocio. De hecho, lleva años diversificando su oferta y compitiendo con sitios web como Amazon o Cdiscount.

En Lidl es posible encontrar múltiples ofertas para darse un capricho. La lista de lo que aún se puede encontrar allí es larga. La marca es especialmente solicitada por sus electrodomésticos baratos. Batidoras, tostadoras, hervidores o aspiradoras se ofrecen a precios más atractivos que los de las grandes marcas y sin renunciar a la calidad. De hecho, Lidl ha demostrado con numerosos productos que el rendimiento de sus electrodomésticos no tiene nada que envidiar a la competencia.

Es el caso de este limpiador a vapor 3 en 1, que le será de gran ayuda en las tareas domésticas diarias. Se trata de un aparato versátil que permite limpiar en profundidad diferentes superficies gracias a la potencia de su vapor. Este método de limpieza presenta muchas ventajas con respecto al uso de detergentes convencionales. La limpieza con vapor reduce el impacto medioambiental. También es un método más seguro para las personas sensibles o alérgicas a los productos químicos.

El vapor, cuya temperatura ronda los 100 °C, también permite eliminar eficazmente el 99,9 % de las bacterias, gérmenes, virus y otros microbios. Esto lo convierte en una solución de limpieza ideal para una higiene impecable en el hogar.

Por último, la limpieza con vapor no daña los materiales sensibles, como el parqué, las moquetas o los tejidos de tapicería. Por todas estas razones, este limpiador a vapor Silvercrest se convertirá en su mejor aliado contra la suciedad.

Este aparato de Lidl sirve tanto como aspiradora como limpiador para todo tipo de superficies, incluidas las ventanas de nuestra casa, dado que no raya el cristal y lo deja como recién instalado. Con un depósito de agua de 340 ml y un colector de polvo, cumple una doble función.

Se vende con diversos accesorios (boquillas, puntas, cepillo, paños de limpieza, etc.) y permite limpiar suelos, ventanas, alfombras, tapicerías o incluso las juntas de los azulejos.

En modo "vapor", este modelo tiene una potencia absorbida de 1200 W, lo que lo hace eficaz para eliminar cualquier rastro de suciedad, incluso la más incrustada. Este aparato, que se puede encontrar en Lidl, también será eficaz en su cocina para eliminar las manchas de grasa.

Muy completo y versátil, este limpiador tiene además la ventaja de tener un precio asequible. Mucho más barato que sus competidores en el mercado, este modelo de Silvercrest se puede encontrar en Lidl por 109 euros. Un precio que seducirá a los presupuestos más ajustados que quieran hacer una gran limpieza de primavera en casa.