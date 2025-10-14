Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lidl rebaja el precio de su "super termómetro" digital: mide la temperatura en segundos, tiene modo adulto y niño, y cuesta menos de 10 euros

El dispositivo dispone de alarma visual y acústica para fiebre con cambio de color en una pantalla extra grande

Un termómetro digital

Un termómetro digital / Freepik

Manuel Riu

Es un "super termómetro" digital y lo vende el Lidl. Mide la temperatura corporal en pocos segundos, tiene modo adulto y modo niño y dispone de alarma visual y acústica de fiebre con cambio de color. Se trata del Medisana termómetro y el supermercado de los grandes chollos lo tiene rebajado en estos momentos. Su precio actual es de 9,99 euros, siendo su valor original de 15 euros. Es decir, está un 33% rebajado.

Según la descripción del fabricante, este termómetro lo tiene todo. Empezando porque ofrece una medición precisa de la temperatura corporal en segundos. También tiene cambio automático entre la medición en el oído y la frente con la cubierta del sensor magnético. Otra característica más es que posee una pantalla extra grande, que resulta fácil de leer.

Así funciona

Por si fuera poco, el Medisana termómetro consta de tres modos: adulto, niño y objeto. Cuando identifica fiebre, el dispositivo emite una alarma visual y acústica, a la vez que cambia de color. Verde es para una temperatura normal y rojo para una temperatura alta, es decir, fiebre.

El termómetro se apaga solo después de diez segundos. Pesa solo 60 gramos y sus medidas son las siguientes: 15,5 x 4 x 4,9 centímetros. Funciona con pilas, que vienen incluidas en el precio. Incluye, además, bolsa de almacenamiento y tiene tres años de garantía. En resumen, un chollazo.

Set de vajilla de porcelana

Para chollazo también la oferta flash del día: un set de vajilla de porcelana tirada de precio. Compuesta por un total de doce piezas, como las que podrías encontrar en tiendas especializadas en hogar y decoración como Zara Homecuesta tan solo 13,99 euros. Su precio está rebajado un 30%.

Según recoge la descripción del producto, se trata de una vajilla de porcelana de "gran calidad". Consta de 4 platos, 4 cuencos y 4 tazas. Los platos tienen un diámetro de 21 centímetros, los cuencos, de 13 x 6,8, y las tazas, de 8,5 x 11,8 x 9,8. Su pedo es de 3,6 kilos aproximadamente.

Noticias relacionadas y más

La vajilla destaca también por su diseño. La hay en tres colores diferentes: azul, gris y rosa. No son colores fuertes, sino tonos pastel, y aparecen difuminados en algunas zonas. La vajilla juega con el relieve y, según dice el supermercado, se puede lavar en el lavavajillas y se puede introducir en el microondas para calentar comidaLidl te lo envía a domicilio y, además, rápidamente. En cuestión de 24 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  2. Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
  3. Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
  4. Las palabras del Arzobispo de Oviedo en la fiesta de la Guardia Civil ante Adriana Lastra
  5. El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
  6. La cantante asturiana que ficha por una orquesta gallega: así es la joven de Llanera que se integra en el circuito de verbenas de la comunidad vecina
  7. Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
  8. Dos localidades de Asturias están de suerte: tocan el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional

Feijóo: “No tiene ningún sentido que medio millón de inmigrantes vivan sin trabajar, sin cotizar y sin intención de hacerlo”

Feijóo: “No tiene ningún sentido que medio millón de inmigrantes vivan sin trabajar, sin cotizar y sin intención de hacerlo”

El IES Peñamayor de Nava, internacional y en varias lenguas: este es el proyecto al que aspira el centro (y los alumnos ya trabajan con entusiasmo)

El IES Peñamayor de Nava, internacional y en varias lenguas: este es el proyecto al que aspira el centro (y los alumnos ya trabajan con entusiasmo)

La operación para vender la mina de Tormaleo (Ibias) se retrasa y la plantilla reclama las nóminas que les deben

La operación para vender la mina de Tormaleo (Ibias) se retrasa y la plantilla reclama las nóminas que les deben

Ni cama, ni almohada, ni colchón: Ikea lanza el envoltorio vertical para dormir mejor por la noche

Ni cama, ni almohada, ni colchón: Ikea lanza el envoltorio vertical para dormir mejor por la noche

Premio Mujer Rural de Navia para esta vecina por su "labor ingente de ayuda desinteresada a todas las personas"

Premio Mujer Rural de Navia para esta vecina por su "labor ingente de ayuda desinteresada a todas las personas"

"La subida de cuotas de los autónomos agravará los problemas del comercio asturiano", alerta el sector

"La subida de cuotas de los autónomos agravará los problemas del comercio asturiano", alerta el sector

La Policía Local de Tineo se incorpora al sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista

La Policía Local de Tineo se incorpora al sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista

"El Gobierno de Sánchez puede frenar los recortes de fondos de la PAC", clama Álvaro Queipo

"El Gobierno de Sánchez puede frenar los recortes de fondos de la PAC", clama Álvaro Queipo
Tracking Pixel Contents