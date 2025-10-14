Lidl rebaja el precio de su "super termómetro" digital: mide la temperatura en segundos, tiene modo adulto y niño, y cuesta menos de 10 euros

Es un "super termómetro" digital y lo vende el Lidl. Mide la temperatura corporal en pocos segundos, tiene modo adulto y modo niño y dispone de alarma visual y acústica de fiebre con cambio de color. Se trata del Medisana termómetro y el supermercado de los grandes chollos lo tiene rebajado en estos momentos. Su precio actual es de 9,99 euros, siendo su valor original de 15 euros. Es decir, está un 33% rebajado.

Según la descripción del fabricante, este termómetro lo tiene todo. Empezando porque ofrece una medición precisa de la temperatura corporal en segundos. También tiene cambio automático entre la medición en el oído y la frente con la cubierta del sensor magnético. Otra característica más es que posee una pantalla extra grande, que resulta fácil de leer.

Así funciona

Por si fuera poco, el Medisana termómetro consta de tres modos: adulto, niño y objeto. Cuando identifica fiebre, el dispositivo emite una alarma visual y acústica, a la vez que cambia de color. Verde es para una temperatura normal y rojo para una temperatura alta, es decir, fiebre.

El termómetro se apaga solo después de diez segundos. Pesa solo 60 gramos y sus medidas son las siguientes: 15,5 x 4 x 4,9 centímetros. Funciona con pilas, que vienen incluidas en el precio. Incluye, además, bolsa de almacenamiento y tiene tres años de garantía. En resumen, un chollazo.

Set de vajilla de porcelana

Para chollazo también la oferta flash del día: un set de vajilla de porcelana tirada de precio. Compuesta por un total de doce piezas, como las que podrías encontrar en tiendas especializadas en hogar y decoración como Zara Home, cuesta tan solo 13,99 euros. Su precio está rebajado un 30%.

Según recoge la descripción del producto, se trata de una vajilla de porcelana de "gran calidad". Consta de 4 platos, 4 cuencos y 4 tazas. Los platos tienen un diámetro de 21 centímetros, los cuencos, de 13 x 6,8, y las tazas, de 8,5 x 11,8 x 9,8. Su pedo es de 3,6 kilos aproximadamente.

La vajilla destaca también por su diseño. La hay en tres colores diferentes: azul, gris y rosa. No son colores fuertes, sino tonos pastel, y aparecen difuminados en algunas zonas. La vajilla juega con el relieve y, según dice el supermercado, se puede lavar en el lavavajillas y se puede introducir en el microondas para calentar comida. Lidl te lo envía a domicilio y, además, rápidamente. En cuestión de 24 horas.