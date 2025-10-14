La Navidad llega a Zara Home: estos son los elegantes adornos que parecen sacados de la casa de Tamara Falcó
Desde árboles con luz led y adornos a guirnaldas y bolas gigantes
La Navidad ya ha llegado a Zara Home, una de las principales tiendas de decoración y hogar en España. La empresa de Amancio Ortega acaba de lanzar los primeros productos de su colección, pensada para las fiestas de diciembre. Como todo lo que hace Zara Home, los artículos se caracterizan por su diseño y elegancia. Árboles con luces, adornos, bolas, manteles, guirnaldas, lámparas... Todo parece sacado de la mismísima casa de Tamara Falcó.
Empezando por los árboles de Navidad, la tienda de hogar de Zara tiene auténticas preciosidades. No son árboles convencionales, sino de luz led. En vez de frondosa vegetación, tienen cientos de puntos de luz. Los hay pequeños (de 50 centímetros), para poner encima de una mesa, o gigantes de 250. En función de su tamaño, el precio varía. Así, empieza en algo menos de 50 euros y acaba en los 279.
Adornos para el árbol
En la categoría de adornos navideños, hay auténticas joyas. No solo en forma de bolas, sino también de guirnaldas. Zara Home ofrece hasta adornos brillantes para colocar en jarrones que son una auténtica pasada y por menos de 4 euros. Por supuesto, también hay diseños infantiles, con perros y osos. Las bolas rondan los 4 euros, aunque los hay más caros. Hay una espectacular guirnalda luminosa que cuesta entre 29,99 y 59,99 euros en función del tamaño.
Pensando en que las mesas también se visten de Navidad y juegan un papel fundamental en las fiestas, en la nueva colección de Zara Home no faltan los manteles, las vajillas, las servilletas, los posavasos... El verde y el rojo son los colores que mandan.
Bolas de luz
Otro artículo destacado de la colección son las bolas para colocar en el suelo o encima de una mesa. Son una de las tendencias del momento, ya sea dentro del periodo navideño o fuera. Por ejemplo, hay una grande rayada por 49,99 euros, mientras que esta misma en formato pequeño vale 19,99 euros.
Zara Home juega especialmente con la luz en esta colección. Así, vende casitas de todo tipo. Todas a cual más bella.
Disfraces infantiles
Para terminar, Zara Home no se olvida de los más pequeños de la casa, los que viven de una forma especial la Navidad. Tanto en su página web como en sus tiendas físicas se pueden encontrar peluches, pijamas, zapatillas, sábanas y disfraces muy logrados de Papá Noel y reno.
