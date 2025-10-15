Acaba de comercializarse en Lidl la hidroescoba que deja tu terraza o tu coche limpio como recién comprado

En el día a día, es importante cuidar tanto de la vivienda como del coche. Este último es muy útil en la vida cotidiana y es necesario mantenerlo limpio y saludable. La empresa alemana Lidl lo sabe bien.

En su catálogo, Lidl ha puesto a la venta una hidrolimpiadora Parkside 1300W. Se trata de un equipo de limpieza que funciona con un chorro de agua a presión. Este producto se encarga de eliminar la suciedad incrustada en diferentes tipos de superficies. Funciona con una potencia de 1300 W, conectado a la red eléctrica. Tiene un caudal máximo de 6 l/min, una presión nominal de servicio de 74 bares y una presión máxima general de 110 bares.

Fabricado con una carcasa ligera, también tiene un mango ergonómico hecho del mismo material, lo que lo hace fácil de manejar. El producto Lidl también incluye una pistola y una lanza de PA66 + GF30 y una manguera.

Cuenta con la certificación FSC, que garantiza el origen sostenible de los materiales con los que está fabricado. La hidrolimpiadora Lidl mide 43 x 21 x 21 cm y pesa 3,5 kilos. Este equipo de la firma alemana incluye una pequeña boquilla con un sistema de presión regulable individualmente y un chorro de presión continuo. También tiene una lanza que aumenta el alcance del limpiador a presión, un conector para manguera que se adapta fácilment y una aguja especialmente diseñada para limpiar la boquilla y evitar la acumulación de sedimentos presentes en el agua. En verde/negro, este producto de Lidl tiene detalles en rojo y su precio es de 54,99 euros. El supermercado Lidl también tiene un aspirador de mano para coche Silver Crest. Se trata de un aparato eléctrico que se encarga de aspirar el polvo y otros elementos sólidos, como restos de comida.

Se conecta a la toma del coche. Por lo tanto, este aspirador funciona a 12 V e incluye un depósito sin bolsa de 400 ml. Cuenta con un sistema de filtro extraíble que facilita su mantenimiento. Gracias a su cable de conexión de 3 metros de largo, ofrece un amplio radio de acción. Cuenta con una carcasa de plástico con mango ergonómico. Es de color rojo y tiene las siguientes dimensiones: 38 x 10,4 x 12,2 cm.

Además, este aspirador Lidl pesa 710 gramos sin accesorios. Tiene una garantía de 3 años y cuesta 17,99 euros. Lidl también tiene una hidrolimpiadora Kärcher de 1800 W. Esta hidrolimpiadora de la marca Kärcher funciona con una potencia de 1800 W. Tiene un caudal de 420 l/h, una presión de trabajo que varía entre 20 y 130 bares y una temperatura de entrada de 40 °C.

La hidrolimpiadora Lidl funciona mediante conexión a la red eléctrica. Tiene un alcance de trabajo equivalente a 30 m², gracias a un cable de conexión de una longitud máxima de 5 m.

Este producto de la marca mide 29,7 x 31 x 86,5 cm y pesa 6 kg, más 700 g de accesorios. Por otra parte, tiene una carcasa de plástico y un depósito de 0,3 l.

Se vende con los siguientes elementos: manguera de alta presión con una longitud máxima de 6 m, filtro de agua, pistola de limpieza, 3 boquillas, 2 alargadores y una fregadora eléctrica. De color negro/amarillo, antes costaba 209,99 euros. Ahora, habrá que gastar 199,99 euros. Lidl también tiene un kit de limpieza para coches. El producto de Lidl incluye un adaptador para otras marcas de limpiadores a presión y una botella de plástico de 500 ml.

El aparato de Lidl también está diseñado para funcionar a una presión nominal máxima de servicio de 150 bares o una presión general de 180 bares y con una temperatura máxima de 60 °C, y cuesta 17,99 euros.