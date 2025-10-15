Adiós al olor a humedad en la ropa: Aldi te da la solución y es casi gratis

¿A quién no le ha pasado? Una colada recién hecha y, de repente, notamos ese olor, ese maldito olor a humedad. ¿Otra vez a volver a poner la lavadora? ¿Lavar a mano la prenda? ¿Qué puedo hacer? Hay soluciones, y Aldi propone una que te puede salir gratis, o casi gratis, en función de si tienes todo lo necesario en casa.

La cadena de supermercados ofrece una lista de consejos para limpieza, cuidado corporal y bienestar, y cuestiones del hogar. Y se ha fijado en este problema al que se enfrentan en millones de hogars de toda España. Aldi propone una solución para la que basta con tener un pulverizador, vodka y agua.

"El vodka es un desodorizante casero de lo más efectivo que puede mitigar el olor a humedad de tus prendas en cuestión de minutos", afirma la cadena de supermercados, que explica que se trata de una cuestión química, puesto que "el alcohol neutraliza los olores". La fórmula es la siguiente:

Mezclar una parte de vodka -importante que sea el vodka tradicional, sin aroma alguno- con una parte de agua en el pulverizador

Rociar la prenda

Dejar que se seque al aire libre.

¿Por qué huele a humedad la ropa?

El olor a humedad en la ropa recién lavada es un problema frecuente y tiene su origen en una combinación de factores relacionados con la humedad residual, la falta de ventilación y la proliferación de microorganismos. Aunque se asocie a un “mal lavado”, en realidad suele deberse a que las prendas no se han secado correctamente o han permanecido demasiado tiempo húmedas dentro de la lavadora. Esa humedad atrapada crea el entorno perfecto para que proliferen bacterias y hongos responsables del olor característico a moho.

Uno de los motivos más habituales es dejar la ropa dentro del tambor después del ciclo de lavado. Incluso un par de horas bastan para que la ropa húmeda comience a desarrollar olores, especialmente si la lavadora está cerrada y no hay ventilación. La temperatura templada y la humedad residual son condiciones ideales para el crecimiento microbiano. Por eso, los expertos en limpieza recomiendan tender o secar la ropa justo al terminar el programa, sin demoras.

El problema del olor a humedad en la colada. / Freepik

El estado de la lavadora y el tipo de ropa

Otra causa importante es la acumulación de suciedad y detergente en la lavadora. Los residuos de jabón, suavizante o cal en el tambor y la goma de la puerta sirven de alimento para microorganismos, que luego contaminan las coladas siguientes. Una lavadora con mantenimiento deficiente puede generar ese olor “rancio” que se transfiere a la ropa, aunque esta se haya lavado con detergente fresco. Por ello, se aconseja realizar lavados de mantenimiento a alta temperatura con vinagre o productos específicos cada cierto tiempo.

El ambiente de secado también influye. Cuando las prendas se secan en espacios sin ventilación, con alta humedad o poca luz solar —por ejemplo, en interiores durante el invierno—, el secado lento impide que la humedad se evapore del todo y favorece los olores. En estos casos, se puede recurrir a deshumidificadores, tendederos eléctricos o ventiladores, que ayudan a eliminar la humedad más rápido y previenen la aparición de moho en tejidos.

Por último, el tipo de tejido también desempeña un papel. Las fibras naturales como el algodón tienden a retener más humedad que las sintéticas, por lo que si no se secan adecuadamente pueden desarrollar olores antes. Además, el uso excesivo de suavizante, en lugar de prevenir el olor, puede agravar el problema al dejar una película que atrapa humedad y microorganismos. La clave, por tanto, está en combinar un lavado eficaz, un buen mantenimiento de la lavadora y un secado rápido y completo para mantener la ropa fresca y sin olor a humedad.