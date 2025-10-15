Alerta de Aldi sobre el aceite de oliva: evita este error común y ahorra mucho dinero

El aceite de oliva se ha convertido, cada vez más, en un producto de alto impacto en la economía doméstica de los españoles. Nadie quiere renunciar a él y, sin embargo, hay quienes deben hacerlo por su escalada de precio. Es, más que nunca, un auténtico oro líquido y, por eso, Aldi ha querido lanzar un aviso a los consumidores para que aprendan a utilizarlo de la mejor forma posible. Y, de paso, se ahorrarán un dinero en este bien tan preciado de la cesta de la compra.

No todos los aceites de oliva valen lo mismo. Eso es lo primero a tener en cuenta. El AOVE (Virge Extra) siempre es el más preciado, seguido del aceite de oliva virgen (sin el extra) y luego de los demás. Es por eso que saber ajustar el uso puede ayudar a ahorrarse, a lo largo del año, un importante dinero en la cesta de la compra.

Diferentes tipos de aceite

De hecho, el mundo del aceite de oliva puede resultar confuso si no se conocen bien las diferencias entre sus variedades. Desde Aldi España se explican con claridad las categorías más comunes: aceite de oliva virgen extra (AOVE), aceite de oliva virgen, aceite de oliva (refinado) y mezclas de oliva refinado más virgen. Cada uno tiene características distintas en cuanto a sabor, propiedades, precio y usos en la cocina.

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es el de mayor calidad, porque se obtiene únicamente por procedimientos mecánicos y conserva el sabor del fruto, con baja acidez y alto contenido de antioxidantes. Se recomienda para aliñar en crudo, en ensaladas, para mojar pan o acabados finales de platos, ya que realza los aromas sin someterlo a calor directo. Aldi destaca que su “sabor afrutado y aromas propios del aceite” lo convierten en el candidato ideal para usarlo sin cocinar.

El aceite de oliva y su buen uso en el hogar. / LNE

El aceite de oliva virgen también procede de medios mecánicos y es de buena calidad, pero tiene ligeras imperfecciones frente al AOVE y una acidez algo mayor. Es apto para cocinar a baja temperatura o para saltear ligeramente. Aldi sugiere este tipo cuando se persigue un equilibrio entre sabor y un uso más versátil en la cocina diaria. Igualmente, es bueno para el uso en crudo.

Por otro lado, el aceite de oliva (refinado) ha sido tratado químicamente para eliminar defectos, olores o sabores no deseados, lo que reduce muchas de sus cualidades sensoriales y antioxidantes. Aldi lo recomienda para freír o cocinar a altas temperaturas, donde el sabor original del aceite no juega un papel relevante, ya que su función principal será la técnica, no la gastronómica.

También se encuentran en el mercado aceites mixtos, resultado de la combinación de aceite de oliva refinado con aceite de oliva virgen. Su precio más asequible y su carácter intermedio lo hacen útil para usos generales en la cocina, cuando no se requiere que el aceite imprima un sabor destacado.

Aldi enfatiza que “no todos los aceites son iguales” y anima al consumidor a leer la etiqueta: en ella deben constar claramente las categorías y el origen del aceite. Asimismo, sugiere optar por aceites bien conservados, en botellas oscuras o en envases que limiten la luz, para preservar su frescura y propiedades.

En resumen, tal y como avisa Aldi: