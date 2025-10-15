Aterriza ya en Lidl el exitoso árbol de Navidad que se adapta a cualquier vivienda y que cuesta menos de 10 euros

Aunque la Navidad no será hasta el próximo 25 de diciembre, muchas personas ya se están sumergiendo en el espíritu festivo de fin de año. Después de Halloween, es una época que encanta tanto a los pequeños como a los mayores.

Cada vez más adultos se apasionan por la Navidad. Cuando se trata de la decoración interior, hay muchos aspectos que desempeñan un papel importante. El belén, las luces, los villancicos y los adornos pueden crear ambiente.

Y lo menos que se puede decir es que la empresa Lidl lo sabe bien. Además, sabe que el protagonista indiscutible de las fiestas es, sin duda, el árbol de Navidad. Se trata de un árbol que puede presentarse en diferentes formas y colores.

De hecho, el árbol de Navidad puede variar en color, tamaño, decoración y materiales. Pero, por regla general, el árbol de Navidad siempre tiende a seguir la misma estética. Tiene ramas de color verde brillante en las que colgar las bolas.

Sin embargo, la empresa Lidl ha decidido innovar. La marca alemana ha querido alejarse un poco de este concepto. Esto ha dado lugar al árbol de Navidad de metal, que está causando sensación entre muchos consumidores. Es un producto con el que la marca Lidl busca ofrecerte total libertad a la hora de decorar el árbol de Navidad como más te guste. Y con su diseño minimalista, puedes optar por una decoración totalmente personalizable.

Para ello, retoma los elementos clásicos que componen estos árboles desde hace décadas: guirnaldas, bolas, luces. Se trata de un árbol con una estética mucho más original y menos básica que la del árbol clásico.

Este último es un modelo disponible en dorado y negro. Así, puedes optar por diferentes tipos de decoración. En el caso del modelo negro, cuenta con un total de 18 ganchos en los que puedes colgar cualquier decoración. El modelo dorado que vende Lidl , por su parte, tiene un total de 11 ganchos. Sin embargo, más allá de la diferencia en el número de ganchos, lo importante a la hora de elegir entre un modelo y otro es el diseño general del árbol.

Mientras que el dorado tiene un diseño plano, el negro tiene un diseño circular. La marca sueca ha optado por un material metálico termolacado que garantiza que este árbol pueda pasar los años en perfecto estado. Además, no supondrá ningún obstáculo una vez pasada la Navidad, ya que con unas medidas de 36 x 35 x 86 centímetros y un sistema de plegado, podrás guardarlo sin problemas en el armario una vez terminadas las fiestas.

Se trata de un producto con el que, una vez más, Lidl demuestra que es posible añadir un toque de originalidad a tu hogar sin ningún problema. En esta ocasión, se trata de un árbol de Navidad muy moderno.

Como siempre, es un producto que podrás encontrar a un precio muy asequible. De hecho, no tendrás que gastar más de 9,99 euros para conseguir este árbol de Navidad. Pero eso no es todo. Ten en cuenta que podrás adquirir este producto en la página web de LIDL.