Aterriza en Lidl el limpiador a vapor de campanas de cocina que te ahorra estar frotando y peleando con la grasa

Si te gustan las buenas ofertas y los precios que se ajustan a tu poder adquisitivo, Lidl es siempre la mejor opción. Esta cadena de descuento es un peso pesado de la gran distribución, difícil de ignorar.

Hoy en día, muchas marcas apuestan por precios atractivos para seducir a los consumidores. Sin embargo, Lidl destaca claramente, incluso en un mercado muy competitivo.

Entonces, ¿por qué acudir a esta marca en lugar de a otras, incluso cuando otras tiendas ofrecen precios similares? Sencillamente porque la oferta de la marca es a menudo imbatible en más de un sentido.

Como en el caso de los productos no alimentarios, como herramientas, ropa, decoración, electrodomésticos... Cada semana, las estanterías se renuevan con productos originales y de calidad a precios muy ajustados. Y cuando no están expuestos en la tienda, es posible encontrarlos en la página web de la empresa. En ella, los clientes pueden comprar a distancia una gran cantidad de productos, a menudo muy bien valorados.

Estos productos también van acompañados de imágenes, fichas técnicas o incluso manuales descargables para proporcionar toda la información necesaria para tomar la decisión correcta. Entre los productos más populares de Lidl, la marca se impone como un actor imprescindible en el sector de los electrodomésticos económicos.

Robot multifunción, tostadora, cafetera, batidora de mano, mini horno: la cadena de descuento apuesta por una gama de productos sencillos, prácticos y al alcance de todos. Dotados de funciones modernas, un diseño cuidado y una garantía, satisfacen en general a los consumidores que se lanzan a comprarlos. Es el caso de esta escoba y limpiador a vapor manual SDM 1500 D4 de Silvercrest. Marca propia de la cadena de distribución, esta última está especializada en productos electrónicos, electrodomésticos y de alta tecnología a precios asequibles.

En su amplio catálogo, Silvercrest cuenta con esta escoba multifunción, que permite prescindir de la fregona para limpiar los suelos. Equipada con una unidad de vapor extraíble, permite abrillantar las superficies con vapor de agua.

Limpiar los suelos con vapor ofrece múltiples ventajas. Al alcanzar temperaturas de entre 100 y 120 °C, este proceso puede eliminar hasta el 99,9 % de las bacterias, gérmenes, ácaros y moho. Y todo ello sin añadir productos químicos. Con una potencia de 1500 W, tarda menos de 30 segundos en estar listo para funcionar. Su depósito de 350 ml ofrece aproximadamente 11 minutos de autonomía por cada llenado.

Esto permite limpiar fácilmente una superficie de entre 20 y 30 m² sin necesidad de recargar el depósito. Esta mopa multisuperficie, a la venta exclusivamente en Lidl, se adapta a todo tipo de suelos, como baldosas, parqué vitrificado, linóleo o laminado.

Este modelo también se vende con un adaptador para alfombras y moquetas. De este modo, podrá eliminar la suciedad incrustada y las manchas difíciles. Dotado de un mango plegable para un almacenamiento compacto, es la herramienta ideal para limpiar sin esfuerzo.

La base de vapor extraíble también se puede desmontar. En un abrir y cerrar de ojos, se convertirá en una escobilla de mano para sus ventanas, juntas de baldosas, vitrocerámica, partes de la cocina o muebles de tela.

En cuanto a su precio, también es una ganga para su bolsillo. Encuentre en la marca alemana este limpiador y sus múltiples accesorios por solo 39,99 €.