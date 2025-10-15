“Más barato que Lidl" y que con los mismos artículos: la tienda de descuento que arrasa y tiene varias sucursales en Asturias

Ante la crisis, las cadenas de bajo coste sacan sus armas una tras otra para atraer a sus clientes. Sin embargo, Lidl y otros gigantes de los precios bajos, ven cómo la competencia pone en peligro su liderazgo.

En esta época marcada por una inflación galopante y el aumento vertiginoso de los precios, las tiendas de descuento están claramente saliendo ganando. Atraen a un número cada vez mayor de consumidores que buscan buenas ofertas sin que ello suponga una carga para su presupuesto. Entre estos actores imprescindibles, Lidl sigue siendo, a día de hoy, líder del sector. Y hay que decir que no carece de argumentos para atraer a las masas: las buenas ofertas son moneda corriente.

Y como cada euro cuenta, Lidl también está dando un golpe fuerte, pero más en el segmento alimentario. La empresa alemana promete una gran variedad de productos asequibles, incluyendo incluso algunos productos ecológicos.

Pero la dinámica de este peso pesado de la distribución podría verse amenazada. Porque un nuevo actor, llamado TEDi, parece decidido a cambiar las reglas del juego.

Su ambición es clara, competir frontalmente con Lidl apostando por una estrategia tremendamente sencilla: vender todo a partir de 1 euro. Una promesa impactante que podría seducir a una clientela cada vez más atenta a sus gastos.

Esta cadena, también procedente del otro lado del Rin, tiene motivos para hacer temblar a sus competidores. Sus precios son literalmente imbatibles.

Presente en más de 3. 000 sucursales en 15 países en toda Europa y con 300 tiendas en España, Silvan Wohlfarth (presidente del consejo de administración de TEDi) desea que la marca permita a los clientes, incluso en tiempos económicos difíciles, "acceder a una oferta amplia y asequible"

Para atraer a la clientela, TEDi ha decidido posicionarse en un nicho de mercado ya muy competitivo: el de los artículos no alimentarios. Al igual que Lidl, la marca ofrece una amplia gama de productos, como decoración para el hogar, artículos de bricolaje, papelería o productos de higiene. Todo ello a precios que desafían cualquier competencia.

Este otoño, por ejemplo, los clientes encontrarán grandes ofertas. Como una amplia gama de productos festivos para Halloween, con precios reducidos para encontrar el disfraz perfecto. Por ejemplo, los más pequeños podrán encontrar su disfraz de mago o bruja a partir de 5 euros.

Aquellos que quieran convertir su hogar en un acogedor refugio también encontrarán lo que buscan. En esta cadena, competidora de Lidl, podrán encontrar una manta barata de 125 × 150 cm por solo 2,55 euros, velas perfumadas presentadas en un vaso a partir de 1,55 euros.

En Asturias, puedes encontrar tiendas en Oviedo, Gijón, Langreo o en el Parque Astur de Avilés.