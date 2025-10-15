El dinero que se van ahorrar los clientes de los bancos a partir de este octubre: adiós a este pago tradicional

Las transferencias bancarias inmediatas son ya una realidad desde hace meses en el espacio euro, un avance en seguridad y eficacia que hoy, jueves 9 de octubre, alcanza su plazo definitivo de implantación. El 13 de marzo de 2014, la UE aprobó el Reglamento 2024/886 que obliga a los proveedores de servicios de pago de la zona euro a ofrecer transferencias inmediatas como servicio estándar y a implantar medidas obligatorias de verificación del beneficiario (IBAN) para reducir fraudes electrónicos.

En concreto, según el barómetro de comisiones de la Asociación de usuarios financieros (Asufin), publicado el pasado mes de mayo, la unificación del coste del servicio de transferencias "precipitó" una bajada sustancial de precios. Así, el coste actual mínimo medio de 1,16 euros es un 45,50% inferior (0,97 euros) de los 2,13 euros que costaba las ordinarias en 2024; en el caso de las inmediatas, el descenso es del 68,60%, pasando de los 3,69 euros del año pasado a los 2,53 euros de media de este ejercicio.

"Las diferencias entre entidades son importantes. Unicaja mantiene un coste mínimo de 3,95 euros, mientras que Banco Santander, Banco Sabadell, Deutsche Bank, Cajamar, BBVA, Abanca y Bankinter son gratis", agrega.

Sin embargo, Asufin considera que el precio de las transferencias ofrecidas por los bancos debe tender al "coste cero", en la medida en que la automatización del proceso "hace difícilmente justificable la repercusión del precio en el cliente".

Además, la asociación considera que los bancos deben ofrecer la opción de transferencia inmediata "de forma preeminente", algo que "no está sucediendo, ya que la alternativa dada por defecto, en la mayor parte de los casos, es la de la transferencia ordinaria". "Máxime, si la apuesta es por la mejora de la experiencia del usuario, en cuanto a inmediatez y disponibilidad 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año", apostilla. "Al usuario se debe informar, eso sí, que una vez recibida la transferencia inmediata, no se puede cancelar y que sólo se podría retroceder si el beneficiario lo acepta", concluye Asufin.

Otra denuncia, en este caso de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), dirigida al Banco de España, exige al regulador OCU que vigile los límites "injustificadamente bajos" de los importes de las transferencias inmediatas.

Según esta organización, muchas entidades "están aplicando límites injustificadamente bajos, lo que impide a los usuarios beneficiarse plenamente de este servicio". En concreto, explica que, aunque la normativa europea fija un límite legal de hasta 100.000 euros por operación, "algunos bancos apenas permiten transferir 500 o 1.000 euros". Sostienen que el objetivo del reglamento europeo es fomentar el uso de los pagos inmediatos, facilitando su acceso en igualdad de condiciones que las transferencias tradicionales. No obstante, para la asociación, estos límites "bajos" suponen, en la práctica, "una barrera que fuerza a los usuarios a fraccionar pagos o bien a renunciar a los beneficios de la inmediatez, recurriendo a transferencias ordinarias que pueden tardar hasta dos días en completarse".