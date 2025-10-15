No eches más tú la pasta de dientes: compra este dispensador del Lidl por menos de 6 euros (está de oferta)
El aparato tiene capacidad para dos tubos, permite guardar hasta cinco cepillos y viene preparado para no tener que agujerear la pared del baño
No pierdas más el tiempo en echarte la pasta de dientes. Lidl, supermercado líder en hacerte la vida más fácil, acaba de lanzar un dispensador con soporte integrado para guardar hasta cinco cepillos. Y lo mejor de todo es su precio: cuesta solo 5,99 euros.
El artículo de higiene dental está en estos momentos rebajado un 25%, así que es una buena oportunidad para comprarlo. Según recoge la descripción del producto, el dispensador permite dosificar fácilmente la pasta de dientes y tiene espacio para dos tubos. Además, tiene un pequeño compartimento para guardar la seda dental o los limpiadores interdentales. Y en él se pueden colocar hasta cinco cepillo de dientes.
Sin taladrar la pared
El gran chollo del Lidl viene con una lámina adhesiva para poder fijarlo a la pared sin necesidad de utilizar herramientas ni tener que agujerear la pared del baño. Por si fuera poco, el diseño es desmontable para facilitar su limpieza. El dispensador también viene con cuatro vasos para el cepillado de dientes. La carga máxima que soporta son dos kilos y el aparato tiene un peso de 50 gramos. Está hecho con plástico y silicona. Lidl da una garantía de tres años para este dispensador.
Como todos los productos de Lidl, se puede comprar tanto en tienda física (si lo hay) como por internet. Las entregas a domicilio son exprés: de 24 o 48 horas.
Escoba limpia persianas y ventanas
Otro gran artículo en estos momentos en el Lidl y que es un gran aliado para mantener el hogar limpio es la escoba limpiavidrios Livarno Home. Ideal para limpiar superficies acristaladas de difícil acceso, es la solución perfecta para mantener sus ventanas impecables sin esfuerzo.
Gracias a su mango telescópico, permite acceder fácilmente a las ventanas altas, los ventanales o incluso los porches, sin necesidad de levantarse del suelo. Su cabezal giratorio y su escobilla integrada garantizan una limpieza eficaz y sin marcas.
Ya sea para un uso puntual o regular, esta escoba limpiavidrios Livarno Home combina practicidad, eficacia y ahorro de tiempo. Gracias a su sistema de pulverización integrado, ya no se necesitan cubos ni productos en spray separados.
Solo hay que llenar su depósito de 500 ml con su producto favorito. Con solo apretar el gatillo, pulverice el detergente sobre las ventanas y limpie y seque de una sola pasada. La acción es rápida y precisa, sin riesgo de goteras. Otra ventaja: su cabezal articulado permite llegar a las zonas de difícil acceso. Y gracias a su mango telescópico, no será necesario subirse a una silla para alcanzar las zonas más altas. Esto garantiza una seguridad adicional en el hogar.
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica
- Ya es oficial: dos universidades privadas pasan el filtro y empezarán su andadura en Asturias