La fragancia de Zara que conquista a los perfumistas: es "una joya escondida" que parece de lujo
El producto cuesta menos de 30 euros
Todas las firmas de moda han sacado una línea de perfumes. Son propuestas más baratas y pensadas para el día a día. Cada cierto tiempo, alguna de las fragancias de Zara se hace viral gracias a su repercusión en redes sociales. Sin embargo, los perfimistas apuntan a una "joya escondida" que no todo el mundo repara en ella, pero que merece mucho la pena.
Se trata de un perfume ubicado en la sección masculina, aunque podría ser una propuesta unisex, que se llama "Saffron and Orange flowers" y cuesta 29.95 euros.
Si hubiese que describir el olor de este perfume sería, según Zara, como "un paseo dorado al atardecer, cuando el sol acaricia el cuero con tonos ardientes". Dicho de otra manera: "las notas de bergamota y naranja crean una salida jugosa y luminosa. El corazón, con un toque de azafrán envolvente y ligeramente especiado, aporta riqueza y un toque dorado a la fragancia. El fondo de almizcle suaviza la fórmula, dejando una sensación limpia y aterciopelada sobre el cuero".
Los expertos en aromas aseguran que, de entrada, este perfume huele mucho a naranja para dejar paso, a continuación, a un olor a flores blancas "preciosas y deliciosas".
Este perfume no es de los más conocidos, pero son varias las personas que comparten descubrimientos de perfumes en sus redes sociales quienes destacan esta propuesta de Zara. Aseguran que recuerda a otros aromas de lujo por menos dinero.
"Duro un montón". Sentencia Silvia en sus redes sociales. Lleva años compartiendo aquellos aromas que se venden en diferentes tiendas y merecen la pena. En el caso del de Zara piensa comprarlos a pares por si terminan por destacatalogarlo.
Zara es la firma de moda más potente del grupo Inditex. Se caracteriza por ofrecer al cliente tendencias y ropa de calidad media-alta a precios competitivos. El imprerio del gallego Amancio Ortega es inmenso y tiene tiendas por todo el mundo.
