Ikea lanza su caja para cajones para guardar tu ropa con el famoso plegado vertical: más espacio y menos arrugas

El desorden se acumula cada día en todas las habitaciones de la casa. Bastan unos pocos días para que el caos se instale en nuestro espacio vital. Esta acumulación tiende a generar una sensación de pesadez muy real.

Entonces nos sentimos abrumados sin entender siempre las razones de esta ansiedad. ¡Sí! La limpieza se convierte en una tarea que posponemos constantemente por falta de tiempo. Sin embargo, un interior limpio influye en nuestro bienestar.

E incluso en nuestra productividad. Algunas personas intentan limpiarlo todo de golpe durante las grandes limpiezas de primavera. Pero este enfoque radical muestra rápidamente sus límites. Sobre todo frente a los malos hábitos.

Otros prefieren comprar soluciones de almacenamiento con la esperanza de resolver el problema. Esto a menudo conduce a ocultar el desorden en lugar de solucionarlo. Por lo tanto, es urgente adoptar un buen método que transforme nuestros hábitos. Esto es lo que propone el famoso arte japonés del orden. Esta filosofía nos llega directamente desde Japón, gracias a Marie Kondo. Esta experta ha desarrollado un método revolucionario que está conquistando el mundo entero.

El principio es tan sencillo como profundo. Se trata de conservar solo aquello que nos produce alegría. Debes sostener cada objeto entre tus manos. El objetivo es sentir su resonancia emocional.

No se trata de tirar cosas, sino de clasificarlas. Este paso crucial permite deshacerse de lo superfluo. El método sigue un orden preciso, comenzando por la ropa y continuando con los libros. A continuación vienen los papeles, los objetos diversos y los recuerdos. Es importante reunir cada categoría en un mismo lugar antes de clasificarla. Esto nos permite darnos cuenta del volumen real que poseemos.

El plegado vertical se convierte entonces en un gesto necesario para optimizar cada espacio de almacenamiento. Esta técnica permite ver toda la ropa de un solo vistazo.

Marie Kondo insiste en la importancia de dar las gracias a los objetos antes de desprenderse de ellos. Esta gratitud aporta un cierre emocional. Es más, también facilita el proceso de desapego. El orden se convierte así en un diálogo benévolo con uno mismo. Cada objeto debe encontrar su lugar definitivo en la casa. Los espacios libres ganan en serenidad y armonía visual.

De este modo, la energía circula mejor por las habitaciones de la casa. Esto permite tener una mayor claridad mental. Una cosa es segura: ¡el plegado KonMari es muy útil! Permite almacenar tres veces más ropa en el mismo espacio.

Debes doblar cada prenda en forma de rectángulo. A continuación, hay que colocarla en vertical en los cajones. Esta ingeniosa disposición ofrece una visibilidad total de todo tu armario. Adiós a las pilas que se derrumban y a la ropa en el fondo de las estanterías.

Este método de ordenación aporta una satisfacción visual que anima a perseverar. Propone un estilo de vida que te reconecta con tu hogar. Este deja de ser una fuente de estrés para convertirse en un buen refugio.

Este método de ordenación nos enseña a concentrar toda nuestra energía en lo que realmente nos importa.

Para poder almacenar corretcamente en tu armario tu ropa con esta forma de pliegue, Ikea cuenta con el invento clave: el organizador para cajones JÄTTEBJÖRN. "¿Tus cajones son un caos? Resuelve este problema de forma rápida y sencilla con este organizador con espacio suficiente para lo que quieras, desde pequeñas prendas y accesorios hasta libretas y bolígrafos. Cabe perfectamente en los cajones KONSTRUERA". Se trata de un producto que puedes conseguir por menos de 5 euros.